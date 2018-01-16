26 января российские клубы огласят предложения по календарю на следующий сезон

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что 26 января клубы лиги представят свои предложения по календарю чемпионата на следующий сезон.

«Сегодня поступило предложение начать чемпионат на неделю раньше, в таком случае 17-й тур в декабре закончится на неделю раньше. Клубы 26 января представят свои предложения, затем на очередном собрании мы утвердим эту структуру календаря».

В текущем сезоне возникали разногласия из-за того, что некоторые клубы в конце года были вынуждены ехать в Хабаровск и играть при температуре, близкой к 20 градусам мороза.