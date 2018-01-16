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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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21:00 24’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
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26 января российские клубы огласят предложения по календарю на следующий сезон

сегодня, 15:14

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что 26 января клубы лиги представят свои предложения по календарю чемпионата на следующий сезон.

«Сегодня поступило предложение начать чемпионат на неделю раньше, в таком случае 17-й тур в декабре закончится на неделю раньше. Клубы 26 января представят свои предложения, затем на очередном собрании мы утвердим эту структуру календаря».

В текущем сезоне возникали разногласия из-за того, что некоторые клубы в конце года были вынуждены ехать в Хабаровск и играть при температуре, близкой к 20 градусам мороза.

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Все комментарии
bsww
bsww
сегодня в 16:39
сначала давайте узнаем состав участников, а потом в "морозных" городах будет большой перерыв. дома первые 7-8 туров подряд и последние 8-7 туров подряд. В южных городах очень тепло, поэтому там с 8-9 по 23-24 туры можно проводить дома без переездов
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