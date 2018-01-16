8 допинг-протоколов, не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.2 5.8 13
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 18’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 18’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
  • Главные новости
  • Все новости
21:20
ПСЖ переключился с Доннаруммы на вратаря «Атлетико»0
19:58
Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин» 67
19:09
Неймар через полгода станет игроком «Реала»44
18:45
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон – претенденты на престижную спортивную премию12
18:12
Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован17
21:18
Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами0
21:10
«Ньюкасл» выбирает между Суаре и Кенеди0
21:07
«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»2
20:59
Неймар сможет сыграть с «Дижоном»1
20:56
«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу1
20:44
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»2
20:33
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»1
20:31
Представитель Фибела рассказал о расторжении контракта с «Анжи»0
20:25
«Суонси» понадобился еще один игрок мадридского «Атлетико»3
20:23
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»4
20:19
«Торино» нацелился на полузащитника «Уотфорда»0
20:09
«Рома» просит у «Ливерпуля» за своего вратаря рекордные деньги6
19:55
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса0
19:50
М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»2
19:45
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»7
19:35
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба1
19:24
Ламберт: «„Сток Сити“ не хватает стабильности»0
18:56
Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»10
18:52
«Парма» подписала защитника «Сассуоло»0
18:51
Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»3

8 допинг-протоколов, не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам

сегодня, 18:34

Источник, близкий к ситуации, утверждает, что восемь протоколов допинг-контроля, не обнаруженных в РУСАДА, которые ФИФА запросила у РФС, не имеют отношения к россиянам:

«Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная - во время чемпионата мира-2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала. Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации».

Ранее ФИФА также запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ФИФА расспросит Родченкова о допинге в российском футболе
Вчера, 20:06 16
ФИФА планирует использовать систему VAR на ЧМ-2018
10 января 9
ФИФА запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ
06 января 153
Путин поздравил главу ФИФА с наступающим Новым годом
30 декабря 2017 5
ФИФА: «Благодарим Мутко за этот ответственный шаг»
26 декабря 2017 8
Изобретатель исчезающего спрея хочет отсудить у ФИФА 84 млн евро
20 декабря 2017 20
Обсудить
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 20:26
Это всё проделки русских хакеров! Уродченков ошибаться не может!
lotsman
lotsman
сегодня в 19:54
Никак не успокоятся. Всё пытаются отменить ЧМ в России.
Project Pandora
Project Pandora ответил Великолепный
сегодня в 19:54
Великолепный:
Все чисто: ФИФА начала ворошить российские пробы 13 января 2018 13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты. Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов. По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
Ну, "русада" контора заинтересованная и потому я бы им на слово не верил. Никто по своей воле не признается в собственных нарушениях.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:47
Все чисто: ФИФА начала ворошить российские пробы
13 января 2018

13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты.

Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.

По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100