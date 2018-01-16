8 допинг-протоколов, не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам

Источник, близкий к ситуации, утверждает, что восемь протоколов допинг-контроля, не обнаруженных в РУСАДА, которые ФИФА запросила у РФС, не имеют отношения к россиянам:

«Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная - во время чемпионата мира-2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала. Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации».

Ранее ФИФА также запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ.