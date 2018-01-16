8 допинг-протоколов, не обнаруженных в РУСАДА, не имеют отношения к россиянам

Источник, близкий к ситуации, утверждает, что восемь протоколов допинг-контроля, не обнаруженных в РУСАДА, которые ФИФА запросила у РФС, не имеют отношения к россиянам:
«Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная - во время чемпионата мира-2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала. Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации».
Ранее ФИФА также запросила у РФС допинг-пробы 11 футболистов РФПЛ.
13 января 2018
13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты.
Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
13 января 2018
13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты.
Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.