Конте: «Мората должен продолжать совершенствоваться»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте призвал нападающего команды Альваро Морату не терять уверенность в своих силах.

Напомним, что Мората не может поразить ворота соперников в последних нескольких играх.

«Это нормально, когда нападающий волнуется по поводу того, что он не забивает голы. Но Морате нужно продолжать работать и совершенствоваться. И самое главное, ему необходимо продолжать верить в себя», - сказал Конте.

Напомним, что в декабре форвард забил 50-й гол в своей карьере в высших дивизионах национальных чемпионатов.