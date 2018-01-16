Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не примет участия в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании между «сливочными» и «Леганесом».

Несмотря на неудачно складывающийся сезон для «Реала» в чемпионате Испании, главный тренер клуба Зинедин Зидан не намерен отказываться от своего плана: предоставлять отдых игрокам и проводить ротацию в матчах с не самыми сильными соперниками.

Напомним, этот подход в минувшем сезоне позволил «сливочным» стать не только чемпионами Испании, но и победителями Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду требует у «Реала» повысить ему зарплату в два раза.