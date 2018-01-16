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Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»

сегодня, 18:51
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал18.01.2018 в 23:30 Не начался

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не примет участия в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании между «сливочными» и «Леганесом».

Несмотря на неудачно складывающийся сезон для «Реала» в чемпионате Испании, главный тренер клуба Зинедин Зидан не намерен отказываться от своего плана: предоставлять отдых игрокам и проводить ротацию в матчах с не самыми сильными соперниками.

Напомним, этот подход в минувшем сезоне позволил «сливочным» стать не только чемпионами Испании, но и победителями Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что Роналду требует у «Реала» повысить ему зарплату в два раза.

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Валерон
Валерон
сегодня в 20:16
Отсутствие португалки на поле хорошее усиление перед матчем, при хорошем стечении обстоятельств сливочная помойка может даже вырвать у Леганса ничью
NGY
NGY
сегодня в 19:46
В слодившейся ситуации, даже Леганес представляется серьезным соперником.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 19:29
плохо у реала появляются шансы на победу....
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