Полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо встал на защиту одноклубника Квинси Промеса, который часто подвергается нападкам со стороны отечественных футбольных экспертов:

«Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в „Спартаке“ показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате».