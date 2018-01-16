Полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо встал на защиту одноклубника Квинси Промеса, который часто подвергается нападкам со стороны отечественных футбольных экспертов:
«Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в „Спартаке“ показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате».
5:1 И 7:0 ЭТО, ПО-ТВОЕМУ, НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ НА ПОЛЕ?!
А СКОЛЬКО НАДО НАСОВАТЬ? 8? 10? ЧТОБ ВЫ НАКОНЕЦ ПОНЯЛИ, ЧТО ТОПИТЕ ЗА ПОЗОРНЫЙ СЕРЕДНЯК, КОТОРЫЙ НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛ В ЕВРОПЕ!
5:1 И 7:0 ЭТО, ПО-ТВОЕМУ, НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ НА ПОЛЕ?!
А СКОЛЬКО НАДО НАСОВАТЬ? 8? 10? ЧТОБ ВЫ НАКОНЕЦ ПОНЯЛИ, ЧТО ТОПИТЕ ЗА ПОЗОРНЫЙ СЕРЕДНЯК, КОТОРЫЙ НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛ В ЕВРОПЕ!
посмотрите, как они играют!
https://www.youtube.com/watch?v=bETgqJHyxz8
посмотрите, как они играют!