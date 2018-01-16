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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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21:00 18’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
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Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»

сегодня, 18:56

Полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо встал на защиту одноклубника Квинси Промеса, который часто подвергается нападкам со стороны отечественных футбольных экспертов:

«Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в „Спартаке“ показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:49
Просто выдающийся в масштабах Тарасовки! Ахахахаха!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил Colonist
сегодня в 20:42
Colonist:
Думаю Промес окажется крепче Велика и наплюет на все высказывания недоброжелателей в его адрес! У нас, если на футбольном поле не справляются, пытаются гнобить в прессе! Промесу удачи и отличного настроения!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 20:10
    Бомбит)) это хорошо. Промес топ игрок. Думайте.
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 20:10
    Думаю Промес окажется крепче Велика и наплюет на все высказывания недоброжелателей в его адрес! У нас, если на футбольном поле не справляются, пытаются гнобить в прессе! Промесу удачи и отличного настроения!
    parallels
    parallels
    сегодня в 19:40
    а в каком месте он потрясающий? глушаков говорит, что в бане. а как туда пробрался мельгарыло, минуя владельца бани?
    xajaks
    xajaks
    сегодня в 19:26
    выдающиеся футболисты в рфпл не играют
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    сегодня в 19:24
    друзья! в Спартаке все футболисты выдающиеся!

    посмотрите, как они играют!

    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 19:20
    Промес - выдающийся СПАРТАКОВСКИЙ футболист! Маленькое уточнение.
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая
    сегодня в 19:10
    ...В Спартаке всё по братски ! молодцы...а парилочка !...это по русски !
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 19:02
    Понеслись пиарить своего негра :) Надо и Глушаку слово замолвить!
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