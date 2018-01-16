Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»

Главного тренера «Челси» Антонио Конте спросили, о том, как на ранние замены в последних матчах реагирует лидер команды Эден Азар, и итальянский наставник слегка завелся:

«Я принимаю решения. Я тренер. Моя главная задача - делать то, что пойдет на пользу команде и клубу, а не делать каждого игрока счастливым.

Вы мне на каждой пресс-конференции задаете такой вопрос: переживаю ли я о том, чтобы мои игроки были счастливы? Нет, не переживаю. Меня заботит лишь то, как добиться победы, иначе мы рискуем закончить сезон на 20-м месте в турнирной таблице».