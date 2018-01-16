«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу

«Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Сан-Паулу» и сборной Перу Кристиана Куэвы, утверждают бразильские СМИ.

26-летний хавбек собрал 3 гола и 7 результативных передач в 28 поединках розыгрыша бразильской Серии А.

Сообщается, что «Краснодару» придется побороться за футболиста с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. При этом в «Сан-Паулу» отрицают, что клуб получал по трансферу Куэвы конкретные предложения.

Ранее появилась информация о том, что «Краснодар» ведет переговоры по двум защитникам – из «Порту» и СПАЛа.