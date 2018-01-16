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Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами

вчера, 21:18

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль продолжает оттачивать удары рабоной на тренировках.

Чилиец уже демонстрировал умение закручивать мяч в сетку таким образом, находясь при этом за линией ворот, но в этот раз игрок пошел еще дальше.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 07:29
В пустые, без вратаря и защитников? это как учить водить машину по улице где нет ни одной машины :)
112910415
112910415
сегодня в 05:27
я бы так не смог
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Apsny
вчера в 22:35
Apsny:
Ну это тренировка, да и сила удара такая что вратарь легко заберет этот мяч.
я думал, он прямым ударов полетел в ворота, а он ударился об землю пару раз...
Apsny
Apsny
вчера в 21:54
Ну это тренировка, да и сила удара такая что вратарь легко заберет этот мяч.
Дикий_Запах
Дикий_Запах
вчера в 21:48
этот челлендж Видаль передает игрокам сборной России
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:30
Видаль - дно, одни понты никому не нужные
kust07
kust07
вчера в 21:25
а с вратарем слабо?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:23
Где он шикарный? По пустым воротам мяч закрутить?)
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