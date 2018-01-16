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Ди Мария: «Победа на чемпионате мира утвердит Месси в статусе величайшего игрока»

вчера, 21:29

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария надеется, что «альбиселесте» со своим лидером Лионелем Месси летом станут чемпионами мира:

«Аргентина всегда является одним из фаворитов чемпионата мира, ведь у нас есть Месси. Аргентина - одна из лучших сборных.

Что касается Лионеля, то он уже является величайшим футболистом. Победа на чемпионате мира утвердит его в этом статусе, но он уже лучший. Надеюсь, Месси станет чемпионом мира, это будет хорошо для всех».

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Все комментарии
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:47
Беда сб Аргентины в том что они постоянно говорят о титуле, при том что на ЧМ с большим трудом попали. Месси конечно величина огромная для сборной и для всего футбола. Но баланса в сборной не хватает.. если бы сами "ДиМарии" блестяще играли в сборной и в клубах, то и сборная проходила всех соперников. На ЧМ в России сб Аргентины может претендовать на попадание в 1/4 финала...
neomessi
neomessi
сегодня в 07:27
мда...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 07:26
Почему Месси не побеждает? Потому что рядом эгоисты типа Роналду которые мнят себя легендами и пытаются коряво забить сами, в то время как Месси играет и пыжится на команду. Эти эгоисты - Агуэро, Игуаин, Димария, теперь Дибала. Нормальные партнеры - Маскерано, Рохо, Лавесси и Банега :)
амурец
амурец
сегодня в 02:37
всё правильно у Аргентины есть Месси и с ним Аргентина проиграла всё что можно
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:40
Месська слабак и не тянет в сборной так что шансов нет. Не когда ему не видать трофея со сборной в отличие от Рона. Португалий должен выиграть ЧМ!
Брулин
Брулин
вчера в 23:55
Все возможно
Ozabot
Ozabot
вчера в 23:21
> Победим, потому что у нас есть Месси
Месси у вас уже сто лет как есть, но даже до финала дойти не можете.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель- ответил ОППАОПА
вчера в 22:50
А ты все также останешься опой😂😂😂✌🏻️
борька
борька
вчера в 22:40
Кремлевский мечтатель!
ОППАОПА
ОППАОПА ответил -Джек Потрошитель-
вчера в 22:37
-Джек Потрошитель-:
Победит,станет в один ряд с Пеле,Марадоной,и Рональдо, но не думаю,что Аргентина победит..
вдруг ДА,тогда тебе ничего не поможет вылечится .
ОППАОПА
ОППАОПА
вчера в 22:30
только везение ,не больше -не меньше ,82 мертвая Италия (с группы вышли 3-3 эаб .мячи ,у Ганы 2-2 при равенстве очков ) стала чемп и 06 тоже по этому везение это ВСЕ.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:22
Сам мог бы быть лучше Лео и Рона, сдал и пр68пал
maliw
maliw
вчера в 22:13
мне вот интересно , вся сборная это что , один Леонид ?! или победа и тебя не сделает звездой ?! столько звёзд , а .......
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
вчера в 22:08
Хорошо бы Бразилия выиграла)) или Германия)
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
вчера в 22:08
Победит,станет в один ряд с Пеле,Марадоной,и Рональдо, но не думаю,что Аргентина победит..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:07
Слабо верится в их победу
cska.78
cska.78 ответил ARMENIAN
вчера в 22:07
ARMENIAN:
думаю, в этом году может быть небольшой сюрприз)
Всякое может быть, посмотрим :)
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 22:01
Без ножа застрелил меня Мария)
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:55
Кое-как попали в финальную часть ЧМ, а уже считают себя одними из лучших.
Apsny
Apsny
вчера в 21:53
Помочь нужно тоже.
loko7
loko7
вчера в 21:47
Утвердить величие должна его игра, если она приведет к победе на ЧМ.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 21:41
Аргенты еле попали
Jum13
Jum13
вчера в 21:40
Ахахахаха!!! ))))
ARMENIAN
ARMENIAN ответил cska.78
вчера в 21:39
cska.78:
Немцы снова выиграют ЧМ!
думаю, в этом году может быть небольшой сюрприз)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:33
Аргентине бы из группы выйти.
cska.78
cska.78
вчера в 21:30
Немцы снова выиграют ЧМ!
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