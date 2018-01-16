Ди Мария: «Победа на чемпионате мира утвердит Месси в статусе величайшего игрока»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария надеется, что «альбиселесте» со своим лидером Лионелем Месси летом станут чемпионами мира:

«Аргентина всегда является одним из фаворитов чемпионата мира, ведь у нас есть Месси. Аргентина - одна из лучших сборных.

Что касается Лионеля, то он уже является величайшим футболистом. Победа на чемпионате мира утвердит его в этом статусе, но он уже лучший. Надеюсь, Месси станет чемпионом мира, это будет хорошо для всех».