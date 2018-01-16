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Венгер назвал судью Дина «позорищем»

вчера, 21:45
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Майк Дин - главный арбитр матча 21-го тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» (1:1), рассказал о поведении главного тренера «канониров» Арсена Венгера после поединка, за что специалист позже был дисквалифицирован на 3 игры

«Мы зашли в раздевалку после игры, а мистер Венгер встал позади нас в дверном проеме и сказал стюарду „Вест Бромвича“ впустить его.

Он в очень агрессивной манере наклонился ко мне и несколько раз сказал мне: „Ты нечестен“.

Я ответил: „То есть вы называете меня обманщиком?“ Он сказал: „Я не отступаю от своих слов, ты нечестен“. После он заявил: „Ты уже не впервые делаешь нам подобное. Ты должен быть профессионалом, но ты позорище“. После этого сотрудник службы безопасности „Вест Бромвича“ вывел его из раздевалки».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Там были одни матерные слова, приводят такой вежливый диалог.
eaguar
eaguar
сегодня в 08:03
как все знакомо
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
сегодня в 06:00
надеюсь Венгеру еще дискву влепят

надоел ныть старый маразматик
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:24
А что тут такого? За что дисква? Очень культурный и вежливый Арсен! Даже не стал бить судью ногами!
cska plus
cska plus
сегодня в 05:01
А сам?
t2k
t2k
сегодня в 03:28
И разве Арсен не прав?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 03:22
Арсену можно) Моур отстой)
fcspartak
fcspartak ответил Так Себе Аналитик
вчера в 23:37
Так Себе Аналитик:
Так об этом все знают, что там говорить, судья-фанат "Тоттенхэма". Мало того, он еще и судит матчи "Тоттенхэма" постоянно. https://www.youtube.com/watch?v=mss7Y7h3Fb8
что не так сделал арбитр в твоем видео? желтую не дал дефу?
DorianGrey
DorianGrey ответил Так Себе Аналитик
вчера в 23:25
Так Себе Аналитик:
Так об этом все знают, что там говорить, судья-фанат "Тоттенхэма". Мало того, он еще и судит матчи "Тоттенхэма" постоянно. https://www.youtube.com/watch?v=mss7Y7h3Fb8
показывает на точку :)
DorianGrey
DorianGrey
вчера в 23:24
такая же картина в российском чемпе :)
тренер, зашел в раздевалку к судьям.
угрожал )))
сколько воплей бы было :)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:10
Правильно назвал
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:07
"Продажная ты козёл судья..."
kust07
kust07
вчера в 23:06
Вежливый)))
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:03
В нашем чемпе Арсен это бы делал чаще.
mphuZ
mphuZ
вчера в 22:41
Ну это да, Дин давно портит нам жизнь.
post-navigator
post-navigator
вчера в 22:22
Утончённый разговор двух толерантных европейцев. Результат ниочём.
Ехайте к нам на Кауказ - там возьмут микрофон и весело объяснят на весь стадион - кто из вас судья, кто из вас казьол, а кто - продажная :))
alexov222
alexov222 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 22:21
Так Себе Аналитик:
Так об этом все знают, что там говорить, судья-фанат "Тоттенхэма". Мало того, он еще и судит матчи "Тоттенхэма" постоянно. https://www.youtube.com/watch?v=mss7Y7h3Fb8
туфта..последнюю игру,которую он свистел,насвистел вам 2 гола из офсайда..он походу просто неадекват
alexov222
alexov222
вчера в 22:16
не в теме,что там Дин сделал или не сделал,но бесправие игроков и тренеров перед судьями и ассоциациями дошло до беспредела
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:16
Так об этом все знают, что там говорить, судья-фанат "Тоттенхэма". Мало того, он еще и судит матчи "Тоттенхэма" постоянно.

Брулин
Брулин
вчера в 22:09
Вот уж Венгер, какое жёсткое нарушение!

Лучше бы просто наорал на судей, стоя на бровке ао время матча, как Клопп или Конте.

Тогда все было бы ок.
Vizor
Vizor
вчера в 22:06
Ну это половине английских судей сказать можно. Но лучше б Арсений игру команды сменил с позорной на что-то более привлекательное...
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:06
а что не так сказал Венгер то?)))
311
311
вчера в 22:05
Дин затроллил Венгера!)
cska plus
cska plus
вчера в 22:02
Венгер сам по себе уже давно похож на позорище.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 21:54
Дин прокричал в ответ : "ОРСЕН , ВЕРИМ ! НЕ УХОДИ !"
Шмавон
Шмавон
вчера в 21:50
А что такого человек сказал правду, хотя времена сейчас такие за правду в глаз дают ничего не поделаешь
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