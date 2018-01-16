Венгер назвал судью Дина «позорищем»

Майк Дин - главный арбитр матча 21-го тура АПЛ между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» (1:1), рассказал о поведении главного тренера «канониров» Арсена Венгера после поединка, за что специалист позже был дисквалифицирован на 3 игры:

«Мы зашли в раздевалку после игры, а мистер Венгер встал позади нас в дверном проеме и сказал стюарду „Вест Бромвича“ впустить его.

Он в очень агрессивной манере наклонился ко мне и несколько раз сказал мне: „Ты нечестен“.

Я ответил: „То есть вы называете меня обманщиком?“ Он сказал: „Я не отступаю от своих слов, ты нечестен“. После он заявил: „Ты уже не впервые делаешь нам подобное. Ты должен быть профессионалом, но ты позорище“. После этого сотрудник службы безопасности „Вест Бромвича“ вывел его из раздевалки».