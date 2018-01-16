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В Сети появились дизайн-проекты формы ЦСКА на следующий сезон

вчера, 22:44

Со следующего сезона у ЦСКА сменится технический спонсор: на смену Adidas придет экипировка от Umbro.

В Сети уже появились дизайны домашнего, гостевого и третьего комплектов формы на кампанию-2018/19. Фото можете посмотреть здесь.

Стоит отметить, что с британской кампанией «армейцы» уже сотрудничали в середине 2000-х годов.

Форменное безобразие, или Навигатор по одежкам РФПЛ

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный ответил Брулин
сегодня в 08:56
Брулин:
Третья форма огонь! Вообще заметил странную тенденцию, при которой третий (запасной) вариант очень часто намного круче основных двух.
Там только из-за полосок некая ассоциация возникает. Может так и задумано...
Суеверный
Суеверный
сегодня в 08:49
Все вроде нормально. Главное - нет варианта салатовой. Уже счастье... А, впрочем, проконсультируюсь при случае с дочкой - это часть ее профессии.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:24
Оранжевая...?)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:36
С Umbro много удачных сезоннов . У Спартака снова герболайф ?)
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 02:27
давно Umbro не было, а гостевая, как у Лиона прям
Альфи
Альфи ответил spartach n1
сегодня в 01:57
spartach n1:
Как сказал не помню даже кто, Только приосанившись картинно, Если не подашь коню пальто, Крепко осерчает животина.
Служу я человеку с давних пор,
Даю щетину, мясо, сало, кожу.
А что взамен? Упрёки, наговор!
То мною обзовут, а то подложат....
Альфи
Альфи ответил spartach n1
сегодня в 01:53
spartach n1:
Седло уздечка и сбруя Коню не нужно больше не *** !)
.....Ермолок не носила отродясь,
В рот не брала ни капельки спиртного.
Нужна для охлаждения мне грязь
И для защиты кожного покрова....
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Брулин
сегодня в 00:39
Брулин:
Третья форма огонь! Вообще заметил странную тенденцию, при которой третий (запасной) вариант очень часто намного круче основных двух.
Алексей байбатаров на спортсе - это ты?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:33
Выездной светлый комплект - пожалуй самая стильная форма в Лиге........

Но как говориться ..."Встречают по одёжке - провожают по голам" ))

Удачи..
Брулин
Брулин
сегодня в 00:27
Третья форма огонь! Вообще заметил странную тенденцию, при которой третий (запасной) вариант очень часто намного круче основных двух.
VIPded
VIPded
вчера в 23:50
И тут экономия...
spartach n1
spartach n1 ответил Ты знаешь мое имя
вчера в 23:42
Ты знаешь мое имя:
Хз, говорю же где-то слышал. Да и «Adidas закрывает 40 магазинов в России Немецкий производитель товаров и аксессуаров для спорта Adidas закроет 40 собственных магазинов в России.В марте 2015 года компания объявила о закрытии 200 собственных магазинов в Росси » И вообще че тут пасёшься? Шоколадный глаз тебе никто тут не растопит, иди к своим.
    Ты знаешь мое имя
    Ты знаешь мое имя ответил spartach n1
    вчера в 23:38
    spartach n1:
    Да ну на ! Может просто гинер на эконом режим переходит ?
      spartach n1
      spartach n1 ответил Ты знаешь мое имя
      вчера в 23:34
      Ты знаешь мое имя:
      Да ну не, какая нахрен умбро? Это же колхоз, без обид, даже не смотря на наши славные времена в ней. Если с адиком не продлят, то лучше уж Пуму зацепить. З.Ы. По-моему , геркус где-то говорил, что адик уходит с нашего рынка.
      Да ну на !



      Может просто гинер на эконом режим переходит ?
      spartach n1
      spartach n1 ответил Jum13
      вчера в 23:28
      Jum13:
      О - главная слеза Спартака тут!
        Ты знаешь мое имя
        Ты знаешь мое имя
        вчера в 23:27
        Да ну не, какая нахрен умбро? Это же колхоз, без обид, даже не смотря на наши славные времена в ней. Если с адиком не продлят, то лучше уж Пуму зацепить.
        З.Ы. По-моему , геркус где-то говорил, что адик уходит с нашего рынка.
        Jum13
        Jum13 ответил spartach n1
        вчера в 23:23
        spartach n1:
        Седло уздечка и сбруя Коню не нужно больше не *** !)
          spartach n1
          spartach n1
          вчера в 23:22
          Как сказал не помню даже кто,
          Только приосанившись картинно,
          Если не подашь коню пальто,
          Крепко осерчает животина.
          Крейсер
          Крейсер
          вчера в 23:18
          Колхоз.
          Kerri
          Kerri
          вчера в 23:15
          Симпатично!
          spartach n1
          spartach n1
          вчера в 23:15
          Седло уздечка и сбруя
          Коню не нужно больше не *** !)
          Томик
          Томик ответил cska.78
          вчера в 23:12
          cska.78:
          Хорошая форма!
          Как икроножные мышцы?
          Jum13
          Jum13 ответил Сергеевич вернулся 1
          вчера в 23:12
          Сергеевич вернулся 1:
          По барабану..Нижним бельём не интересуюсь..)
            Jum13
            Jum13
            вчера в 23:12
            Ну и ништяк форма!
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            вчера в 23:04
            Мне нравится!!!!!
            cska plus
            cska plus
            вчера в 23:04
            Отлично.
            Сергеевич вернулся 1
            Сергеевич вернулся 1
            вчера в 23:01
            По барабану..Нижним бельём не интересуюсь..)
            SHMEL
            SHMEL
            вчера в 22:58
            Мне понравилось.У меня до сих пор с тех лет есть футболки umbro
            Морозовский
            Морозовский
            вчера в 22:54
            Выездная форма смотрится лучше остальных.
            cska.78
            cska.78
            вчера в 22:48
            Хорошая форма!
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