В Сети появились дизайн-проекты формы ЦСКА на следующий сезон

Со следующего сезона у ЦСКА сменится технический спонсор: на смену Adidas придет экипировка от Umbro.
В Сети уже появились дизайны домашнего, гостевого и третьего комплектов формы на кампанию-2018/19. Фото можете посмотреть здесь.
Стоит отметить, что с британской кампанией «армейцы» уже сотрудничали в середине 2000-х годов.
Даю щетину, мясо, сало, кожу.
А что взамен? Упрёки, наговор!
То мною обзовут, а то подложат....
Даю щетину, мясо, сало, кожу.
А что взамен? Упрёки, наговор!
То мною обзовут, а то подложат....
В рот не брала ни капельки спиртного.
Нужна для охлаждения мне грязь
И для защиты кожного покрова....
В рот не брала ни капельки спиртного.
Нужна для охлаждения мне грязь
И для защиты кожного покрова....
Но как говориться ..."Встречают по одёжке - провожают по голам" ))
Удачи..
Но как говориться ..."Встречают по одёжке - провожают по голам" ))
Удачи..
Ещё и сплетни всякие собирает,у Адика с конями контракт заканчивается,а продлевать в ущерб имиджу с вами не хотят,вот и вся история,будете в ширпотребе играть ))
Ещё и сплетни всякие собирает,у Адика с конями контракт заканчивается,а продлевать в ущерб имиджу с вами не хотят,вот и вся история,будете в ширпотребе играть ))
Да и «Adidas закрывает 40 магазинов в России
Немецкий производитель товаров и аксессуаров для спорта Adidas закроет 40 собственных магазинов в России.В марте 2015 года компания объявила о закрытии 200 собственных магазинов в Росси »
И вообще че тут пасёшься? Шоколадный глаз тебе никто тут не растопит, иди к своим.
Да и «Adidas закрывает 40 магазинов в России
Немецкий производитель товаров и аксессуаров для спорта Adidas закроет 40 собственных магазинов в России.В марте 2015 года компания объявила о закрытии 200 собственных магазинов в Росси »
И вообще че тут пасёшься? Шоколадный глаз тебе никто тут не растопит, иди к своим.
Может просто гинер на эконом режим переходит ?
Может просто гинер на эконом режим переходит ?
Ну че тебе новые попоны понравились ?))
Ну че тебе новые попоны понравились ?))
З.Ы. По-моему , геркус где-то говорил, что адик уходит с нашего рынка.
З.Ы. По-моему , геркус где-то говорил, что адик уходит с нашего рынка.
Только приосанившись картинно,
Если не подашь коню пальто,
Крепко осерчает животина.
Только приосанившись картинно,
Если не подашь коню пальто,
Крепко осерчает животина.
Коню не нужно больше не *** !)
Коню не нужно больше не *** !)