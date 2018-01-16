В Сети появились дизайн-проекты формы ЦСКА на следующий сезон

Со следующего сезона у ЦСКА сменится технический спонсор: на смену Adidas придет экипировка от Umbro.

В Сети уже появились дизайны домашнего, гостевого и третьего комплектов формы на кампанию-2018/19. Фото можете посмотреть здесь.

Стоит отметить, что с британской кампанией «армейцы» уже сотрудничали в середине 2000-х годов.

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