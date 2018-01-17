Кобелев: «У Дзюбы и Шатова ещё есть время доказать Черчесову свою состоятельность»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал тот факт, что петербургский клуб не включил в состав на сбор в ОАЭ Олега Шатова и Артёма Дзюбу:

«Дзюба не вписывается в игровую схему „Зенита“. Манчини хочет видеть в атаке быстрых футболистов, которые сами могут создавать моменты и их реализовывать. Артем всё же – зависимый игрок, способный побороться в штрафной и зацепиться за мяч.

Шатов в этом году немного сбавил в игровом плане. Сложно понять, с чем это связано. Возможно, с недоверием тренера, а может, с чем-то другим. Видно, что прошлый год Олег провёл хуже предыдущих. Ему нужно сменить обстановку.

Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно. Если ребята хотят участвовать в домашнем чемпионате мира, им необходимо менять команду. Думаю, у них ещё есть время, чтобы доказать Станиславу Черчесову свою состоятельность».