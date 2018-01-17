Отец Гиггза: «Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Кубок
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити Фонбет 1.25 5.8 11.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 1.42 4.2 7.9
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес Фонбет 1.28 5.35 11
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 3.25 3.35 2.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон Фонбет 1.07 12.5 23
  • Главные новости
  • Все новости
08:50
Зе Луиш близок к переезду в английскую Премьер-Лигу7
08:38
Хавбек «Локомотива» понадобился китайскому «Цзянсу Сунин»3
07:43
«Спартак» – 4-й в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/1717
00:53
«Монако» ушел от поражения в матче с «Ниццей»9
23:18
Футболисты «Реала» проваливают гонку за «Золотой бутсой»39
09:12
Венгер заблокировал аренду Уэлбека в турецкий клуб0
09:04
Игрок «Ливерпуля» может отправиться за решётку за избиение подруги0
08:24
На стадионе «Зенита» начали процесс замены газона4
08:13
Хамес: «„Реал“ выбьет ПСЖ из Лиги чемпионов»4
07:58
Мойес: «Ничего не знаю об интересе „Челси“ к Кэрроллу, но я не хочу, чтобы он уходил»1
07:20
Мартин О'Нил согласовал контракт с Федерацией футбола Ирландии1
07:02
«Ливерпуль» включился в борьбу за Малкома3
06:37
Матерацци: «Я играл вместе с Коутиньо, когда ему было 15. Он большой талант»0
06:13
«Челси» опережает «Ювентус» и «Ливерпуль» в гонке за Эмерсона0
05:42
Божович: «Новосельцев бы нас усилил, а Беляеву в „Зените“ сейчас было бы очень сложно»6
05:20
«Наполи» заинтересовался Миньоле1
04:59
Пато: «До ЧМ ещё много времени. Буду очень рад вернуться в сборную Бразилии»6
04:43
«Арсенал» предложил Уилширу новый контракт с понижением зарплаты2
04:09
Божович: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Арсенале“, готов вывести его на прежний уровень»10
03:44
Промес: «Я – не весь „Спартак“. Может, ещё кому-то что-то сделать, раз у меня не выходит?»9
03:30
Российский чемпионат на шестом месте в Европе по уровню зарплат игроков10
02:59
Божович: «Лучший нападающий РФПЛ на данный момент – это Кокорин»3
02:22
Промес: «Почему бы „Спартаку“ не победить в Лиге Европы? Давайте сделаем это!»12
01:41
Дзюба опубликовал в Инстаграме пост со стихотворением «Непокорённый»20
01:20
Кобелев: «У Дзюбы и Шатова ещё есть время доказать Черчесову свою состоятельность»5

Отец Гиггза: «Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя»

сегодня, 02:02

Дэнни Уилсон, отец нового наставника сборной Уэльса Райна Гиггза, рассказал о том, как относится к сыну, после того как тот разрушил семью своего родного брата Родри. У экс-игрока «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет был роман с женой Родри. В 2011 году  Родри, узнав об этом, расстался со своей супругой.

«Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение „экс-футболист“. Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в неё нож. Он обманывал его наихудшим образом, и ему не хватило мужества даже извиниться за это.

Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его. Он поставил свои желания на первое место. Всё, о чём он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по ТВ, я выключаю телевизор, вся семья так делает.

Он не подходит для этой работы. От него плохо пахнет. Тренер сборной Уэльса – это человек, которого уважают в обществе и за которым следят. Он мой сын, и у меня едва не бегут слёзы из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хамес: «„Реал“ выбьет ПСЖ из Лиги чемпионов»
Сегодня, 08:13 4
Мойес: «Ничего не знаю об интересе „Челси“ к Кэрроллу, но я не хочу, чтобы он уходил»
Сегодня, 07:58 1
Матерацци: «Я играл вместе с Коутиньо, когда ему было 15. Он большой талант»
Сегодня, 06:37 0
Пато: «До ЧМ ещё много времени. Буду очень рад вернуться в сборную Бразилии»
Сегодня, 04:59 6
Гулам: «Мы хотим выиграть Скудетто для Неаполя»
Вчера, 23:44 1
Роналдиньо завершил карьеру, летом игрока проводят на пенсию
Вчера, 23:41 20
Обсудить
Все комментарии
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 08:14
Думаю много подобных случаев, только у обычных людей
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:56
Один поступок перечеркнул всю жизнь. Всем урок!!
Ipos
Ipos
сегодня в 07:54
Да какая разница с кем он там спал?!?! Это его личные проблемы и проблемы его семьи! здесь он важен как тренер и футболист. Как футболист он хорош, как тренер возможно тоже, а это и надо сборной Уэльса!
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 06:57
Самый настоящий подонок.
Football Club des Girondins de Bordeaux
Football Club des Girondins de Bordeaux
сегодня в 06:47
Не понимаю, как он с этим живет?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:43
Гиггз 77к
ballak144
ballak144 ответил дурман
сегодня в 06:19
дурман:
Что больше баб не было в королевстве? С такими баками у него на каждой улице должны были быть
абсолютно согласен
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:08
Ну всю жизнь теперь стыдиться сына тоже не вариант. Надо мириться.
BagioR
BagioR
сегодня в 05:41
Отцу Терри по
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 05:19
Действительно подлый поступок.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:18
Похотливый самец! Животное! Позорище!

Давняя история... За что отцу такое наказание?!
311
311 ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 03:28
-Джек Потрошитель-:
А раньше и не слыхали про него такое...Плохо пахнет,в этом старик прав...
Это уже старая история!)
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 02:51
А раньше и не слыхали про него такое...Плохо пахнет,в этом старик прав...
дурман
дурман
сегодня в 02:42
Что больше баб не было в королевстве?
С такими баками у него на каждой улице должны были быть
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:28
вот это да.... подлец он! мягко говоря..
Морозовский
Морозовский
сегодня в 02:26
Отец прав.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:25
Мы с братом тоже когда то чуть врагами не стали,правда ситуация была другая и Слава Богу что все закончилось так как и должно закончится... Миром...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 02:21
Не ожидал. Очень жаль, что такой выдающийся футболист оказался гнилым и подлым человеком. Больше нет ему уважения.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:16
Подленько конечно все это выглядит. Многие конечно перестанут уважать легенду МЮ . А многим по барабану.
Так подставить брата - просто в голове не укладывается.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:14
Гиггз изгой!
Ik4404
Ik4404
сегодня в 02:06
чорт какой то этот Гигз
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100