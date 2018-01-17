Отец Гиггза: «Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя»

Дэнни Уилсон, отец нового наставника сборной Уэльса Райна Гиггза, рассказал о том, как относится к сыну, после того как тот разрушил семью своего родного брата Родри. У экс-игрока «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет был роман с женой Родри. В 2011 году Родри, узнав об этом, расстался со своей супругой.

«Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение „экс-футболист“. Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в неё нож. Он обманывал его наихудшим образом, и ему не хватило мужества даже извиниться за это.

Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его. Он поставил свои желания на первое место. Всё, о чём он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по ТВ, я выключаю телевизор, вся семья так делает.

Он не подходит для этой работы. От него плохо пахнет. Тренер сборной Уэльса – это человек, которого уважают в обществе и за которым следят. Он мой сын, и у меня едва не бегут слёзы из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним».