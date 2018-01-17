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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 1.42 4.2 7.9
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес Фонбет 1.28 5.35 11
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 3.25 3.35 2.2
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Промес: «Почему бы „Спартаку“ не победить в Лиге Европы? Давайте сделаем это!»

сегодня, 02:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы, а также оценил шансы красно-белых в турнире:

«Как далеко способен продвинуться „Спартак“? А почему бы не победить? Давайте сделаем это! Сейчас в сетке полно сильных соперников, но в жизни ничего не даётся просто так. Прямо сейчас думаем об „Атлетике“, к нему нужно как следует подготовиться. Я слежу за этой командой, она крутая. Там полно классных футболистов: Адурис, Рауль Гарсия. Но и у нас игроки не хуже. „Спартак“ способен на многое».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 08:18
Джанго сошёл с ума ))))
cska.78
cska.78
сегодня в 07:05
Опять разговорился :) Сборной помог на ЧМ пробиться, в рекорде 0:7 поучаствовал, говори больше!
Dark MU
Dark MU
сегодня в 06:08
невозможно
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:34
А почему и нет?!

Самый сильный клуб России!) Если не мы, то кто?
AmG1991
AmG1991
сегодня в 05:34
Ну раз даже ЦСКА и зенит выигрывали,то и вам по силам)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 04:26
чем их там кормят ?))
grafff
grafff
сегодня в 03:57
Дерзко
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:22
Кубок России нужно не забыть.
Ik4404
Ik4404
сегодня в 03:20
Промес шоу-мен?
311
311
сегодня в 03:12
Лигу Европы Дель Соль если только!)
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
сегодня в 02:55
амурец
амурец
сегодня в 02:35
Ливерпуль уже победили
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