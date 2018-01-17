Промес: «Почему бы „Спартаку“ не победить в Лиге Европы? Давайте сделаем это!»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы, а также оценил шансы красно-белых в турнире:

«Как далеко способен продвинуться „Спартак“? А почему бы не победить? Давайте сделаем это! Сейчас в сетке полно сильных соперников, но в жизни ничего не даётся просто так. Прямо сейчас думаем об „Атлетике“, к нему нужно как следует подготовиться. Я слежу за этой командой, она крутая. Там полно классных футболистов: Адурис, Рауль Гарсия. Но и у нас игроки не хуже. „Спартак“ способен на многое».