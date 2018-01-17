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Божович: «Лучший нападающий РФПЛ на данный момент – это Кокорин»

сегодня, 02:59

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, чего не хватает арендованному у «Зенита» форварду туляков Луке Джорджевичу, чтобы играть на уровне Фёдора Смолова и Александра Кокорина:

«Если бы Лука реализовал все свои моменты, он бы сейчас лидировал в гонке. Он упустил немало шансов. Но, думаю, во второй части сезона Джорджевич прибавит. Форвард обрёл уверенность, постоянно играет, прогрессирует.

 Ему просто нужно постоянно выходить на поле, иметь место в составе. Это раз. Во-вторых, необходимо больше выигрывать единоборств, эффективнее действовать корпусом. А во всех остальных компонентах он хорош. Техника, игра головой – всё при нем. Однако в скорости он всё же уступает и Кокорину, и Смолову. Те – довольно резкие ребята.

Кто сейчас лучший нападающий РФПЛ? Поставлю на первое место Кокорина. Смолов? Уровень сопоставим, но сейчас Александр немного посильнее».

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Морозовский
Морозовский
сегодня в 07:47
Божович прав: всё лучшее уничтожается "Зенитом".
AmG1991
AmG1991
сегодня в 03:36
    котлина брат
    котлина брат
    сегодня в 03:21
    Не хило Божевич стебётся над Кокориным)))
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