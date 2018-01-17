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Российский чемпионат на шестом месте в Европе по уровню зарплат игроков

сегодня, 03:30

Российская футбольная Премьер-Лига находится на шестом месте в Европе по уровню зарплат игроков. Об этом говорится в отчёте УЕФА.

Первое место в списке занимает английская Премьер-Лига (средняя зарплатная ведеомость клуба АПЛ составляет € 153.9 млн). На второй строчке находится немецка Бундеслига (€ 75.3 млн). На третьей – испанская Примера (€ 73.5 млн). Четвёртое место занимает итальянская Серия A (€ 68.2 млн), пятое – французская Лига 1 (€ 51 млн). На шестой позиции располагается российский чемпионат (€ 31.3 млн).

При этом отмечается снижение на три процента общего уровня зарплат в РФПЛ за 2016 финансовый год.

Напомним, клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21.

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Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 08:29
90% не футболисты ,а дормоеды
Морозовский
Морозовский
сегодня в 07:14
    parallels
    parallels ответил AmG1991
    сегодня в 06:55
    AmG1991:
    Да что ты говоришь?Тренер-манекен шарфоносец, команда гламурят и симулянтов,на лавке сидят игроки-зрители,как например Новосельцев😂Ты лучше не пиши,умнее будешь казаться😂
    забавно было видеть, как ты исчез после 7:0 на месяц 😅
    AmG1991
    AmG1991 ответил parallels
    сегодня в 06:52
    parallels:
    в спартаке 24 игрока, в зените 25. у нас нормальные лавочники - в спартаке одни обсосы и зулусы.
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 06:42
      Ну здесь точно не правильно всё учтено, наш чемпионат точно в тройку должен входить, просто у нас в клубах умеют с финансами мутить, на бумаге одна сумма стоит, в реалии игрок получает намного больше, делается это за счёт различных бонусов и различных премий и доплат.
      Россия впереди всех
      Россия впереди всех
      сегодня в 06:40
      Правильно. Наши же клубы постоянно играют в финалах и полуфиналах ЛЧ. Затраты оправданы!
      parallels
      parallels ответил AmG1991
      сегодня в 06:36
      AmG1991:
      Ну конечно,если в зените 3 состава лавочников-миллионеров, то конечно на 6м месте по ЗП)
      в спартаке 24 игрока, в зените 25. у нас нормальные лавочники - в спартаке одни обсосы и зулусы.
      AmG1991
      AmG1991
      сегодня в 05:36
      Ну конечно,если в зените 3 состава лавочников-миллионеров, то конечно на 6м месте по ЗП)
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 05:33
      Губит людей не пиво!

      Губит людей вода!)))
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 05:25
      Это все соответствует коэффициентам УЕФА.
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