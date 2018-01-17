Российский чемпионат на шестом месте в Европе по уровню зарплат игроков

Российская футбольная Премьер-Лига находится на шестом месте в Европе по уровню зарплат игроков. Об этом говорится в отчёте УЕФА.

Первое место в списке занимает английская Премьер-Лига (средняя зарплатная ведеомость клуба АПЛ составляет € 153.9 млн). На второй строчке находится немецка Бундеслига (€ 75.3 млн). На третьей – испанская Примера (€ 73.5 млн). Четвёртое место занимает итальянская Серия A (€ 68.2 млн), пятое – французская Лига 1 (€ 51 млн). На шестой позиции располагается российский чемпионат (€ 31.3 млн).

При этом отмечается снижение на три процента общего уровня зарплат в РФПЛ за 2016 финансовый год.

Напомним, клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21.