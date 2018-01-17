Промес: «Я – не весь „Спартак“. Может, ещё кому-то что-то сделать, раз у меня не выходит?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о неудачных выступлениях московской команды в текущем сезоне Лиги чемпионов:

«Матч с „Ливерпулем“ называли позорищем? Никто не хочет получить 0:7. Конечно, мне за это стыдно. Я рыдал прямо на поле. Жутко это вспоминать. Понадобилось два дня, чтобы отвлечься и переключиться. Поговорил с женой, с семьёй. Они меня поддержали. Сказали: „Не переживай. Ничего с этим поделаешь. Теперь просто иди дальше“. Я пообещал себе: „Такого больше не произойдёт“. И вы видели, что я сделал в дерби?.

Что касается, двух ничейных игр с „Марибором“, это было ужасно. Та же хрень, о которой говорил. В этих матчах вся команда выглядела плохо. Почему вы считаете, что не победили только из-за того, что я сыграл плохо? Я – весь „Спартак“, что ли? Может, ещё кому-то что-то сделать, если у меня не получается? Скажем, отдать мне голевой пас. Побеждаю не я, а команда. И проигрываем тоже все вместе. Никогда не снимаю с себя вины, но всегда показываю на поле что-то стоящее. Думайте, прежде чем писать: „Промес выглядит дерьмово, он устал, он не тренируется“. А когда я забиваю, почему-то вдруг становлюсь лучшим. Это как так?

Ладно, сейчас дела пошли в гору. Мы уже вторые в чемпионате России. Давайте смотреть вперёд».