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Промес: «Я – не весь „Спартак“. Может, ещё кому-то что-то сделать, раз у меня не выходит?»

сегодня, 03:44

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о неудачных выступлениях московской команды в текущем сезоне Лиги чемпионов:

«Матч с „Ливерпулем“ называли позорищем? Никто не хочет получить 0:7. Конечно, мне за это стыдно. Я рыдал прямо на поле. Жутко это вспоминать. Понадобилось два дня, чтобы отвлечься и переключиться. Поговорил с женой, с семьёй. Они меня поддержали. Сказали: „Не переживай. Ничего с этим поделаешь. Теперь просто иди дальше“. Я пообещал себе: „Такого больше не произойдёт“. И вы видели, что я сделал в дерби?.

Что касается, двух ничейных игр с „Марибором“, это было ужасно. Та же хрень, о которой говорил. В этих матчах вся команда выглядела плохо. Почему вы считаете, что не победили только из-за того, что я сыграл плохо? Я – весь „Спартак“, что ли? Может, ещё кому-то что-то сделать, если у меня не получается? Скажем, отдать мне голевой пас. Побеждаю не я, а команда. И проигрываем тоже все вместе. Никогда не снимаю с себя вины, но всегда показываю на поле что-то стоящее. Думайте, прежде чем писать: „Промес выглядит дерьмово, он устал, он не тренируется“. А когда я забиваю, почему-то вдруг становлюсь лучшим. Это как так?

Ладно, сейчас дела пошли в гору. Мы уже вторые в чемпионате России. Давайте смотреть вперёд».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:04
Все слова Квинси - по делу. И еще хотел бы посоветовать ему не вступать в пустые дискуссии с нашими "специалистами", бывшими футболистами (имею в виду Канчельскиса) и иже с ними. Не надо распылять себя по пустякам, мало ли кто чего ляпнет, так на каждого "бывшего" внимания что ли надо обращать. Они ляпнули и забыли, а ты потом переживай из-за их слов. Поверь, не стоят они этого.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:11
Шоколадка на солнце перегрелась и начала выдавать поток ЧСВ )))
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:59
Так это всегда так. Это хорошо что Квинси за нашу сборную не играет, а то его всегда бы окрестили "лучшим" и отдувался бы как Аршавин за всех)))) Спицифика нашего народа, мл!)))))))))))))
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 07:37
Куинси, играй и не обращай на них внимания. Они завидуют...
CTAPbIU
CTAPbIU ответил cska plus
сегодня в 07:35
cska plus:
Раздухарился негр, очень много болтает.
А не из этих ли уст, лилась критика в сторону Джикия за его тающие шоколадки?

Администрации сайта нужно ввести санкции за рассизм...
parallels
parallels
сегодня в 06:38
    AmG1991
    AmG1991
    сегодня в 05:30
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 05:20
      Та же хрень, о которой говорил..."

      Хрень правильно перевели...?))))
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 03:58
      Раздухарился негр, очень много болтает.
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