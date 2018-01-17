Пато: «До ЧМ ещё много времени. Буду очень рад вернуться в сборную Бразилии»

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Пато выразил надежду вернуться в сборную Бразилии и сыграть на ЧМ-2018:

«Всё это время я работал, думая о сборной Бразилии и выполняя дополнительную физическую работу у себя дома и в тренажёрном зале. Я всегда работал над тем, чтобы вернуться в национальную команду, и я считаю, что провёл отличный сезон. Я помог клубу перейти на другой уровень, более высокий, чем многие могли ожидать.

До чемпионата мира осталось ещё много времени. Думаю, мне нужно сосредоточиться на моей игре здесь, в Китае, и если появится возможность, то я буду очень счастлив вновь сыграть за сборную Бразилии. Работаю над возвращением на 100 процентов. Кто знает, может быть, я снова смогу сыграть в товарищеском матче за сборную, чтобы показать Тите свои способности».

Напомним, год назад Пато решил продолжить свою карьеру в чемпионате Китая. В сезоне-2017 на счету 28-летнего форварда 15 голов и 3 результативных передачи за 24 матча Высшей лиги.