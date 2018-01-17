Божович: «Новосельцев бы нас усилил, а Беляеву в „Зените“ сейчас было бы очень сложно»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слухи о том, что «Зенит» хочет обменяться защитниками с тульским клубом:

«Честно говоря, не в курсе, интересуется ли Беляевым „Зенит“ на самом деле. Узнал об этом только из прессы. Мне никто об этом не говорил. Если бы питерцы серьёзно хотели заполучить Беляева, они бы его уже забрали. В „Зените“ в центре защиты играют Иванович и Маммана. Так? Максиму будет очень сложно зацепиться за место в основном составе именно сейчас. Ему лучше остаться у нас до лета, а дальше уже смотреть.

Если уйдёт сейчас, то повторит судьбу Новосельцева? Я не могу быть столь категоричным. Здесь невозможно угадать. Однако Маммана и Иванович – серьёзные конкуренты.

Что касается Новосельцева, это хороший защитник. Он бы нас усилил. Я помню его по „Ростову“. Там он был эффективен, здорово играл при схеме в три центральных защитника. Может быть, он оказался не готов к схеме с четырьмя защитниками в „Зените“?»