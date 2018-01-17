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Божович: «Новосельцев бы нас усилил, а Беляеву в „Зените“ сейчас было бы очень сложно»

сегодня, 05:42

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слухи о том, что «Зенит» хочет обменяться защитниками с тульским клубом:

«Честно говоря, не в курсе, интересуется ли Беляевым „Зенит“ на самом деле. Узнал об этом только из прессы. Мне никто об этом не говорил. Если бы питерцы серьёзно хотели заполучить Беляева, они бы его уже забрали. В „Зените“ в центре защиты играют Иванович и Маммана. Так? Максиму будет очень сложно зацепиться за место в основном составе именно сейчас. Ему лучше остаться у нас до лета, а дальше уже смотреть.

Если уйдёт сейчас, то повторит судьбу Новосельцева? Я не могу быть столь категоричным. Здесь невозможно угадать. Однако Маммана и Иванович – серьёзные конкуренты.

Что касается Новосельцева, это хороший защитник. Он бы нас усилил. Я помню его по „Ростову“. Там он был эффективен, здорово играл при схеме в три центральных защитника. Может быть, он оказался не готов к схеме с четырьмя защитниками в „Зените“?»

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 08:22
Читайте брошюру Павела Погребняка - тренируем седалищный нерв или как заработать жопой без пенетрации.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:13
Новосельцев уже и забыл как играть в футбол,ведь он сидит на лавке даже на тренировках )
cska plus
cska plus
сегодня в 07:11
Жаль, что Новосельцев сел на лавочку, с другой стороны это погоня за большим баблом.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 07:00
Божович прав: "зеня" ищет таланты, чтобы их угробить.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:56
Новосельцев уже привык в "Зените".
Если надо, будет играть за вторую команду или дубль.
Зарплата из-за этого у него не уменьшится.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 06:32
Ничего сложного - уселся на лавку и сиди
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