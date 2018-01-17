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«Спартак» – 4-й в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/17

сегодня, 07:43

По данным отчёта УЕФА прирост посещаемости на домашних матчах «Спартака» в сезоне-2016/17 по сравнению с сезоном-2015/16 составил 7581 зритель. Этот результат стал четвёртым среди европейских клубов. «Краснодар», перебравшийся по ходу сезона на новый стадион, занял пятое место по этому показателю (6442 зрителя). 

Первое место в рейтинге занял английский «Вест Хэм», переехавший со стадиона «Аптон Парк», на Олимпийский стадион в Лондоне (прирост – более 22 тысяч зрителей). На втором месте шотландский «Селтик» (9876 зрителей). Третьим стал «Ливерпуль», летом 2016 года увеличивший количество месте на «Энфилде», получив за счёт этого прирост в 9106 зрителей.

Напомним, что в текущем сезоне самым посещаемым домашним матчем «Спартака» стала игра с «Севильей» в Лиге чемпионов (5:1).

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 09:16
спартак первый в Европе по поражениям в 7-0.
parallels
parallels
сегодня в 09:06
    Zenit0077
    Zenit0077
    сегодня в 08:59
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 08:44
      Самый популярный клуб в России, ничего удивительного в этом нет.
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 08:40
      Ну оно и понятно. федун перетаскивает своих киевских собратьев по единомыслию.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 08:33
        leopit
        leopit
        сегодня в 08:33
          Суеверный
          Суеверный
          сегодня в 08:31
          "Прирост". Советским сельским хозяйством пахнуло. Речь видимо о "поголовье", не о "привесе". Господи, это же всерьез обсуждалось в когда-то существовавшей стране. А футбольные результаты примерно на одном месте.
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          сегодня в 08:26
          Это еще раз говорит о том, что "Спартак" самая популярная команда России и Восточной Европы.
          Дмитрий Аександров
          Дмитрий Аександров
          сегодня в 08:21
          У "Спартака" и "Краснодара" реальные показатели.
          Трибуны у них почти всегда заполнены, приписывать нет никакого смысла.
          Эти клубы сейчас самые популярные в России.
          Ты знаешь мое имя
          Ты знаешь мое имя
          сегодня в 08:19
            Аксинья
            Аксинья
            сегодня в 08:17
            Несостыковочка однако...По данным РФС самая приростаемая это Баклан-Арена...
            Сибирь за Спартак
            Сибирь за Спартак
            сегодня в 08:15
              ДСА
              ДСА
              сегодня в 08:11
              Достойно.
              Майкл59ru
              Майкл59ru
              сегодня в 08:08
              Я всегда хожу на матчи Спартака. Ведь так хорошо выспаться у меня не получается больше нигде )
              antant1
              antant1 ответил KZ KZ FOOTBАL
              сегодня в 07:59
              KZ KZ FOOTBАL:
              в таких новостях комментарии недоброжелателей Спартака совсем отсутствуют. походу прочитав сразу переходят на другие новости
              Наверное заняты написанием возмущенных писем в УЕФА)
              KZ KZ FOOTBАL
              KZ KZ FOOTBАL
              сегодня в 07:55
              в таких новостях комментарии недоброжелателей Спартака совсем отсутствуют. походу прочитав сразу переходят на другие новости
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