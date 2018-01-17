«Спартак» – 4-й в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/17

По данным отчёта УЕФА прирост посещаемости на домашних матчах «Спартака» в сезоне-2016/17 по сравнению с сезоном-2015/16 составил 7581 зритель. Этот результат стал четвёртым среди европейских клубов. «Краснодар», перебравшийся по ходу сезона на новый стадион, занял пятое место по этому показателю (6442 зрителя).

Первое место в рейтинге занял английский «Вест Хэм», переехавший со стадиона «Аптон Парк», на Олимпийский стадион в Лондоне (прирост – более 22 тысяч зрителей). На втором месте шотландский «Селтик» (9876 зрителей). Третьим стал «Ливерпуль», летом 2016 года увеличивший количество месте на «Энфилде», получив за счёт этого прирост в 9106 зрителей.

Напомним, что в текущем сезоне самым посещаемым домашним матчем «Спартака» стала игра с «Севильей» в Лиге чемпионов (5:1).