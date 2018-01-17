Венгер заблокировал аренду Уэлбека в турецкий клуб

«Бешикташ» выходил на «Арсенал» с предложением об аренде нападающего «канониров» Дэнни Уэлбека. Турецкий клуб до сих пор ищет замену Дженку Тосуну, проданному ранее в «Эвертон».

Лондонцы отклонили предложение «черных орлов», так как сами рискуют испытать кадровый дефицит в линии атаки: команду, как ожидается, покинут Тео Уолкотт и Алексис Санчес.

Отметим, что Уэлбек при этом не является игроком стартового состава в «Арсенале». На его счету 16 матчей в текущем розыгрыше АПЛ, в которых он забил три мяча и отдал одну результативную передачу.