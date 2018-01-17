Адриано: «Не вижу проблемы в том, чтобы завершить карьеру в „Спартаке“»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил о готовности завершить карьеру в Москве:

«Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в „Спартаке“. Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Для себя я не вижу проблемы в том, чтобы завершить карьеру в „Спартаке“. Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве. Единственное - к холодам не могу привыкнуть. Даже шуба не всегда помогает».

Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?