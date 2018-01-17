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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Адриано: «Не вижу проблемы в том, чтобы завершить карьеру в „Спартаке“»

сегодня, 09:30

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил о готовности завершить карьеру в Москве:

«Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в „Спартаке“. Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Для себя я не вижу проблемы в том, чтобы завершить карьеру в „Спартаке“. Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве. Единственное - к холодам не могу привыкнуть. Даже шуба не всегда помогает».

Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано или Промес. Кто из атакующих игроков «Спартака» ценнее?

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:09
Красава! Такой форвард (именно форвард до мозга костей) Может играть еще года 4 . Даже выходя на замену минут на 15-20 будет очень полезен. Самый опасный нап чемпионата. Спасибо за эмоции!
Colonist
Colonist
сегодня в 11:14
Молодец. Наш человек!
Klasse
Klasse ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:33
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НАДЕЮСЬ БУДЕШЬ ЗАВЕРШАТЬ КАРЬЕРУ НА ПРОСТОРАХ ФНЛ В ФОРМЕ С РОМБИКОМ ! ГЫ-ГЫ
В Спартаке-2 чтоли?)))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:14
НАДЕЮСЬ БУДЕШЬ ЗАВЕРШАТЬ КАРЬЕРУ НА ПРОСТОРАХ ФНЛ В ФОРМЕ С РОМБИКОМ !
ГЫ-ГЫ
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:09
Адриано ожил в "Спартаке".
Пусть играет и еще долго приносит клубу пользу.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:59
Появится возможность, сразу сбежит в теплые края.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Майкл59ru
сегодня в 09:39
Майкл59ru:
А куда ему ещё идти. Тут вариантов немного,либо Спартак,либо Спартак-2 )
Есть ещё Арсенал! Тульский разумеется!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:35
А куда ему ещё идти. Тут вариантов немного,либо Спартак,либо Спартак-2 )
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