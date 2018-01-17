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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Бердыев: «В „Рубине“ ещё на первых сборах понял, что волшебства не получится»

сегодня, 10:00

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что после возвращения в «Рубин» летом 2017 года осознал, что сходу добиться с командой громких успехов ему не удастся:

«Согласен с тем, что все ожидали, вот Бердыев – волшебник, сразу даст результат в „Рубине“, а оказалось, что нет и нужны условия. Но это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает.

Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в „Ростове“, здесь такого не было. В „Ростове“ – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Они другие, и с ними нужно работать. В „Ростове“ волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет».

Заброшенный «Рубин». Причины провала Бердыева

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 14:45
Ты знаешь мое имя:
Сгорел и растопил шоколад 🍫 Колин)
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Байкал-38
сегодня в 14:42
Байкал-38:
Уже сгорел! Сегодня 18:59 Показать Удален пользователем unoejk 17.01.2018 19:04:28
Сгорел и растопил шоколад 🍫 Колин)
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ты знаешь мое имя
сегодня в 14:37
Ты знаешь мое имя:
У Сергеевича всегда горит 🔥
Уже сгорел!
Сегодня 18:59 Показать Удален пользователем unoejk 17.01.2018 19:04:28
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Казанский
сегодня в 14:31
Казанский:
Сергеевич,осторожней с Маруськой из Иркутска..Она жмет КАРАУЛ сразу.Вот и сейчас горит у тебя((
У Сергеевича всегда горит 🔥
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 14:05
вот почему "Ростов" - ФК "Мужики"
Казанский
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:57
Сергеевич вернулся 1:
Волшебство у Сёмина! Проснулся стопка рядом и Локо в лидерах, ну алкашу это же не объяснишь до поры до времени))))
Сергеевич,осторожней с Маруськой из Иркутска..Она жмет КАРАУЛ сразу.Вот и сейчас горит у тебя((
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Байкал-38
сегодня в 13:52
Байкал-38:
Волшебство уже началось в кошельке БКБ!
Волшебство у Сёмина! Проснулся стопка рядом и Локо в лидерах, ну алкашу это же не объяснишь до поры до времени))))
FRZZ
FRZZ
сегодня в 13:18
Терпение и труд все перетрут, уверен, что получится у Бердыева, мы увидим еще его успехи.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Leha-ha50
сегодня в 13:16
Leha-ha50:
Вот твое то мнение и ордынского мне наименее всего интересно!!!
Взаимно чувак!) И не пиши мне тогда таких "справедливых, нравоучительных" постов. Ты своё нутро показал, был лучше мнения о тебе. Покедова)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:14
Сергеевич вернулся 1:
Ну чё? Где твой праведный пост, после того, что ты мне говорил? Стыдно должно быть..стыдно, грош твоим словам))
Вот твое то мнение и ордынского мне наименее всего интересно!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:11
Удачи Бердыеву!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Leha-ha50
сегодня в 13:07
Leha-ha50:
Бердыев: «В „Рубине“ ещё на первых сборах понял, что волшебства не получится ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..........все уже украдено до нас!!!» https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q
Ну чё? Где твой праведный пост, после того, что ты мне говорил? Стыдно должно быть..стыдно, грош твоим словам))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:04
Я смотрю редиски своё отписали)). Ну смотрите ребятушки). Богатый 39, как обычно вырыгал своё нутро вместе с тем, кто меня учил уму разуму на ветке ЦСКА, типа:
-Имей совесть одно и то же пишешь..)
Удачи Рубину! Придёт время и всё будет нормально, не "прекрасно-прекрасно", как у коней, но нормально).
Казанский
Казанский ответил Leha-ha50
сегодня в 12:56
Leha-ha50:
Бердыев: «В „Рубине“ ещё на первых сборах понял, что волшебства не получится ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..........все уже украдено до нас!!!» https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q
Банк ВЭБ Гинеру
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:44
Бердыев: «В „Рубине“ ещё на первых сборах понял, что волшебства не получится
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
..........все уже украдено до нас!!!»
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 12:30
cska plus:
Казанский молчит, впрочем как всегда когда речь идёт о туркменском физруке.
Димон знает,что Гинер гей))
Казанский
Казанский
сегодня в 12:30
Все верно,понабрали "звездей" иностранных в прошлом году,которые то с похмелья играютЮ,то вообще на поле после ночных клубов выйти не в состоянии.Поэтому Бекиевичу легче работать с ненужными игроками в других клубах или легами,которые никому неизвестны.Этим есть что доказывать на поле
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 12:26
cska plus:
Казанский молчит, впрочем как всегда когда речь идёт о туркменском физруке.
    vinjard
    vinjard ответил Владимир Петрухин
    сегодня в 12:12
    Владимир Петрухин:
    И зачем уходил из РОСТОВА?
    Самый правильный вопрос. Надо было дальше тренировать Ростов, или другой клуб возглавить, а он решил дважды в одну и туже реку войти.
    vinjard
    vinjard
    сегодня в 12:09
    Походу волшебство закончилось. Хиддинк тоже в свое время считался волшебником, а потом со сборной России провалил отбор на ЧМ.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 11:21
    так вроде пол ростова к бикеечу перешло что же не так
    .надеюсь настроятся на 10 матчей
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:20
    Казанский молчит, впрочем как всегда когда речь идёт о туркменском физруке.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:18
    Ничего, спрыгнешь в ФНЛ и там будет результат.
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:10
    крайне пессимистично звучит
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 11:00
    Туркмен на первых сборах понял, что волшебства не получится, Уже все что можно вынес!
    Гоша Великолепный
    Гоша Великолепный
    сегодня в 10:54
    По моему автобус и волшебство,это разные понятия!
    Владимир Петрухин
    Владимир Петрухин
    сегодня в 10:47
    И зачем уходил из РОСТОВА?
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 10:46
    Ха ха. Другого ожидать от рубина и не стоило))0
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 10:34
    Если в клубе денег на покупку новых игроков нет, то не каждому тренеру дано быть волшебником, а настоящие волшебники тренеры есть у нас в стране, возьмём к примеру А.М. Побегалова, уже который год колдует и с кем, с игроками из второго дивизиона нашего футбола и всё путём у него.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:12
    ХОРОШО ЗАЛИВАЕТ, ПРЯМ КАК СОЛОВЕЙ !!!
    ГЫ-ГЫ
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