Бердыев: «В „Рубине“ ещё на первых сборах понял, что волшебства не получится»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что после возвращения в «Рубин» летом 2017 года осознал, что сходу добиться с командой громких успехов ему не удастся:

«Согласен с тем, что все ожидали, вот Бердыев – волшебник, сразу даст результат в „Рубине“, а оказалось, что нет и нужны условия. Но это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает.

Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в „Ростове“, здесь такого не было. В „Ростове“ – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Они другие, и с ними нужно работать. В „Ростове“ волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет».

Заброшенный «Рубин». Причины провала Бердыева