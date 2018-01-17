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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Болельщики в Казахстане требуют отставки Бородюка

сегодня, 10:43

Болельщики сборной Казахстана недовольны тем, что российский специалист Александр Бородюк продолжает занимать пост главного тренера их национальной команды.

Под руководством Бородюка национальная команда Казахстана показала худшие результаты за последние 12 лет, проиграв шесть матчей из семи и еще один раз сыграв вничью, попутно совершив рекордное падение в рейтинге ФИФА, где занимает сейчас 137 строчку.

С наставником давно бы расстались, но все упирается в сумму компенсации за разрыв трудового договора, которую Бородюк намерен получить в полном размере.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:36
Ай да хитрый лис Бородюк, всё продумал до мелочей)))
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 11:19
он и из Кайрата с позором ушел
parallels
parallels
сегодня в 11:16
где-то хохочет один капелла.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:59
Молодец Бородюк, научился составлять контракты!
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