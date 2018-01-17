Болельщики в Казахстане требуют отставки Бородюка

Болельщики сборной Казахстана недовольны тем, что российский специалист Александр Бородюк продолжает занимать пост главного тренера их национальной команды.

Под руководством Бородюка национальная команда Казахстана показала худшие результаты за последние 12 лет, проиграв шесть матчей из семи и еще один раз сыграв вничью, попутно совершив рекордное падение в рейтинге ФИФА, где занимает сейчас 137 строчку.

С наставником давно бы расстались, но все упирается в сумму компенсации за разрыв трудового договора, которую Бородюк намерен получить в полном размере.