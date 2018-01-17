«Боруссия Дортмунд» следит за нападающим «Челси»

Согласно данным из источника, руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает возможность приобретения нападающего «Челси» Миши Батшуайи.



Сообщается, что немецкий клуб готов приобрести 24-летнего футболиста в том случае, если форвард «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг все же покинет клуб. В этом сезоне на счету у Обамеянга 13 голов, в то время как у Батшуайи всего 2. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте никогда не доверял место в основном составе Миши, поэтому вероятность его перехода становится довольно высокой.