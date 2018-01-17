«Милан» согласовал продажу Густаво Гомеса

Исходя из данных итальянских СМИ, «Милан» согласовал трансфер защитника своей команды Густаво Гомеса.



Сообщается, что итальянский клуб договорился с «Бока Хуниорс» о продаже 24-летнего футболиста. Изначально парагваец перейдет в аргентинский клуб на правах аренды до 2019 года, однако затем «Бока» будет обязана выкупить контракт исполнителя за 5 миллионов евро. Официальное подтверждение сделки будет озвучено в ближайшее время.

В этом сезоне на счету у Гомеса было всего 10 минут игровой практики. Напомним, что Густаво Гомес присоединился к «Милану» летом 2016 года.