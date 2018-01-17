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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Иванов: «„Урал“ точно возьмёт Месси, если его за миллион рублей выставят на продажу»

сегодня, 12:12

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб заинтересован в приобретении двух новичков, но и от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не откажется, если аргентинца будут готовы продать за 1 млн рублей:

«Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем.

Когда большая конкуренция, это тоже не очень хорошо. Все хотят играть, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Сейчас мы хотим, чтобы у нас было на каждую позицию по два футболиста. На правом фланге один Николай Димитров, молимся, чтобы с ним ничего не случилось. Слева вообще никого нет. То же самое с защитниками: Денис Кулаков у нас один, случись что… Взяли молодого парня из „Носты“, дай бог, чтобы все у него сложилось у нас в клубе. Он перспективный, огромный потенциал».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил Палыч82
сегодня в 16:29
Палыч82:
Одно шевеление коего также будет стоить миллион рублей,)
Этого шевеления хватит,чтобы показать мастер-класс в РФПЛ)))
Палыч82
Палыч82 ответил barcelona and cruyff
сегодня в 16:01
barcelona and cruyff:
Учитывая нынешнюю цену футболистов,за 1 млн рублей могут купить только большой палец левой ноги Месси
Одно шевеление коего также будет стоить миллион рублей,)
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 15:35
Учитывая нынешнюю цену футболистов,за 1 млн рублей могут купить только большой палец левой ноги Месси
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:03
Рано у него в 57 лет началось!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 13:05
Открою Иванову страшную тайну ! Месси с ним на одном гектаре ***** не сядет, даже за " миллион рублей" !
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:57
Да ладно,человек с чувством юмора. Хотя,после последнего твита про шоколадки,стало понятно с чувством юмора в рфпл беда )
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 12:52
Че они там курят?
амурец
амурец
сегодня в 12:52
хоть кто то назвал настоящую цену Месси
kust07
kust07
сегодня в 12:47
Раскатал губу Гриня))
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:40
За миллион рублей к Вам даже Паша Погребняк с Дзюбой не пойдёт, даже если в контракте будет прописано что на лавке запасных просто сидеть)))
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:28
балабол
112910415
112910415
сегодня в 12:26
проболтался всё-таки
теперь Амкар может перехватить
juchok
juchok
сегодня в 12:22
шутник этот Иванов!
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 12:21
Отличный менеджер.... Если на Авито появится новенький Мерседес АМГ за 100 тыс рублей, я его обязательно куплю....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:18
Интересно как эти шутники зарплату месси платить будут?))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:16
ДЕНИС КУЛАКОВ ЭТО БРАТ ЖАНО ИЛИ ОДНОФАМИЛЕЦ ?
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