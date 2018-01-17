Иванов: «Манчини приехал со своим уставом в чужой монастырь, не понимаю таких тренеров»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не понимает, почему полузащитник «Зенита» Олег Шатов, начинавший карьеру в «Урале», перестал попадать в состав клуба из Санкт-Петербурга:

«Я в курсе ситуации с Шатовым. Было бы прекрасно, если бы он вернулся к нам хотя бы на эти четыре месяца. Ему сейчас как никогда нужна игровая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира. А они сейчас хотят его воспитывать, держать вне состава в воспитательных целях. Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки. Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его любимый левый фланг, потом ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него это было большим унижением. Олег этого не заслужил, он всегда был предан футболу, никогда не сачковал. Даже с травмами выходил, играл. А сейчас его обвиняют, что он что-то не сделал.

Я не понимаю таких тренеров. Он приехал со своим уставом в чужой монастырь, игроков сборной перед чемпионатом мира оставляет без практики. Я бы понял, если бы итальянцы с нами в группе были, а так… Дзюбу тоже перестали ставить в основной состав, хотя он был одним из лучших бомбардиров. Не стал нужен Дзюба, не стал нужен Шатов. Это их чемпионат мира впереди, как можно их не ставить? Я бы с удовольствием пригласил Олега к нам, здесь он бы всем всё доказал. Но у него есть клубные руководители, которые сами что-то думают. Нужно быть внутри, чтобы понимать, что там происходит. Я очень переживаю за Олега, надеюсь, что ему найдут команду, он должен играть, а не сидеть на лавке или выступать за „Зенит-2“».

Изгои «Зенита». Куда податься Дзюбе и Шатову?