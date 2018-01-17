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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Иванов: «Манчини приехал со своим уставом в чужой монастырь, не понимаю таких тренеров»

сегодня, 12:26

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не понимает, почему полузащитник «Зенита» Олег Шатов, начинавший карьеру в «Урале», перестал попадать в состав клуба из Санкт-Петербурга:

«Я в курсе ситуации с Шатовым. Было бы прекрасно, если бы он вернулся к нам хотя бы на эти четыре месяца. Ему сейчас как никогда нужна игровая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира. А они сейчас хотят его воспитывать, держать вне состава в воспитательных целях. Он уже не молодой футболист, может сам отвечать за свои поступки. Нельзя такого футболиста сначала выпускать на его любимый левый фланг, потом ставить защитником, потом заменить его два раза. Для него это было большим унижением. Олег этого не заслужил, он всегда был предан футболу, никогда не сачковал. Даже с травмами выходил, играл. А сейчас его обвиняют, что он что-то не сделал.

Я не понимаю таких тренеров. Он приехал со своим уставом в чужой монастырь, игроков сборной перед чемпионатом мира оставляет без практики. Я бы понял, если бы итальянцы с нами в группе были, а так… Дзюбу тоже перестали ставить в основной состав, хотя он был одним из лучших бомбардиров. Не стал нужен Дзюба, не стал нужен Шатов. Это их чемпионат мира впереди, как можно их не ставить? Я бы с удовольствием пригласил Олега к нам, здесь он бы всем всё доказал. Но у него есть клубные руководители, которые сами что-то думают. Нужно быть внутри, чтобы понимать, что там происходит. Я очень переживаю за Олега, надеюсь, что ему найдут команду, он должен играть, а не сидеть на лавке или выступать за „Зенит-2“».

Изгои «Зенита». Куда податься Дзюбе и Шатову?

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Все комментарии
Коля58
Коля58
сегодня в 21:01
Что за бред? Малофеев все расписал Шатову почему он не попадает в основу! Парень перестал играть на него перестали расчитывать! Московские сми раскачивают ситуацию в Зените вот и все!
swed
swed
сегодня в 16:11
Коротко о том, почему футбол в России был убожеством и всегда им останется.
На Западе Роналдиньо продали, когда он забухал, звёзды полируют лавку если кто-то сильнее, Хамес за 70 млн в Реале не попадал в составе
А что мы видим тут ? Чемпионат мира в Россиюшке, значит всем надо давать играть. А то, что ты ноль и слабее других, это неважно, ведь наша марадоно-подобная сборная важнее, верно ? Тьфу. Тошно.
рус фан
рус фан
сегодня в 16:01
Зениту надо отпустить Шатова и Дзюбу в другие команды.
leopit
leopit
сегодня в 13:56
Шатов не впечатляет...
Байкал-38
Байкал-38 ответил 311
сегодня в 13:42
311:
Во-первых, если ему постоянно подстраиваться под всех, зачем вообще было звать его с Италии сюда? Поставили бы дядю Васю условного, а окружающие всё решали бы за него. Во вторых, какое дело Манчини до сборной России? Есть лимит, достаточно строгий по моему мнению. Он в него вписывается, а дальше, кто сильнее, тот и играет.
Я вот этого тоже не понял, как президент или тренер другого клуба может такое обсуждать?! Посмотрите на Урал, там играют второсортные дешевые легионеры, которые даже за сборные своих стран не играют. И эти игроки не дают возможность нашим молодым и не только играть и тем самым пополнять нашу сборную! Сами себе противоречат!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:36
Думаю, что Иванов тут не прав! Шатова начал гнобить ещё Луческу. Ещё тогда надо было уходить, а он остался или его не отпустили..... А сейчас он просто без долгой игровой практики не может конкурировать с остальными. Вот поэтому и надо уходить, пусть даже в клуб без больших задач, но играть, а то рискует пролететь мимо мундиаля!
за
за
сегодня в 13:36
Манчини толк знает! он готовит аргентинцев к натурализации. это его хитрый план. )
iri13
iri13
сегодня в 13:33
Я совершил тягчайший из грехов,
Я не был счастлив, нет мне оправданья,
Извел я годы, полные страданья,
На поиски несбыточных стихов.
Родители мои меня зачали
Для тверди, влаги, ветра и огня,
Ласкали и лелеяли меня,
А я их предал. Горше нет печали.
Проклятье мне. Я тот, кто дал созреть
В своем уме, очищенном от чувства,
Обманчивым симметриям искусства.
Я их взалкал. А должен был презреть.
Пускай я проклят с самого зачатья,
Веди меня вперед, мое проклятье!

Х.Л. Борхес
311
311
сегодня в 13:24
Во-первых, если ему постоянно подстраиваться под всех, зачем вообще было звать его с Италии сюда? Поставили бы дядю Васю условного, а окружающие всё решали бы за него.
Во вторых, какое дело Манчини до сборной России? Есть лимит, достаточно строгий по моему мнению. Он в него вписывается, а дальше, кто сильнее, тот и играет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:23
С каких это пор гнилая система которой не способны противостоять ни Капелло ни Грасия ни Эмери ни Манчини ни любой другой выдающийся тренер стала называться "чужой монастырь".....
Ну и пусть сами варяться в этом анклаве........прославляют лимит и дальше назначают чемпионов...)))
soccer2014
soccer2014
сегодня в 13:18
Вот именно вот так у нас весь футбол и построен как мыслит этот чел, игроки сборной и подавай им место в составе, я даже уверен что дзюба проиграл бы конкуренцию Рондону если б не лимит и потух бы он гораздо раньше. Шатова жаль, но я думаю он сможет реанимироваться в другом клубе, а Дзюба очень нехороший тип для коллектива, несоответствующий действительности, это видел и Капелло. Он ненужный баласт.
старина
старина
сегодня в 13:15
спасибо скажите газпрему и его заботам об игроках сборной.
Kwinto555
Kwinto555
сегодня в 13:14
Теперь и Мончини под раздачей, кто следующий ?)))
PITER_1
PITER_1
сегодня в 13:12
собери этих лентяев кривоногих и плати им бабло за паспорт, и радуйся уставу который они тебе принесут
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Морозовский
сегодня в 13:12
Морозовский:
Пусть физрук Манчини рулит в "Зенити" вместе с Фурсинкай! "зеня" заслуживает таких рулевых!!!
Но надо еще вернуть цыгана! Пусть интервью дает, после матчей) Манчини даже ныть толком не умеет.
Казанский
Казанский ответил самуил кац 1
сегодня в 13:12
самуил кац 1:
А ты знаешь, я не хочу во всем обвинять бомжетренеров ! Скорее всего, беды их идут от г-на Фурса. Его братик накрыл ****** российское образование, а этот заложил хорошую основу под ****** нашего футбола. Так пусть гробит проект, а мы поплачем над кем-нибудь другим !
Да бросьте вы про "проклятие Фурсенко для Зенита" писать))Он только в начале этого сезона вернулся в клуб и стал бредить Кубком ЛЧ.До это другой был,более декватный,который твердил и верил,что Зенит постоянный участник полуфиналов ЛЧ)))Так что не в Фурсе дело,а в тех,кто где-то в Кремле из питерских))
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 13:06
Только из за того что игроки сборной, Шатова и Дзюбу должны постоянно ставить в состав? Кокорин то играет, значит вопрос не только в тренере
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Казанский
сегодня в 13:04
Казанский:
В Зените что не монах,то со своей верой непотребной для православия.Меняет весь состав...Так было при Боаше,так было при Луческу,так есть при Манчини и так будет летом 2018 при другом иноземце-тренере...Благо что Россия в лице Газпрома-щедрая душа))))
А ты знаешь, я не хочу во всем обвинять бомжетренеров ! Скорее всего, беды их идут от г-на Фурса. Его братик накрыл ****** российское образование, а этот заложил хорошую основу под ****** нашего футбола. Так пусть гробит проект, а мы поплачем над кем-нибудь другим !
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 13:00
С таким президентом, как Иванов, что можно ждать от Урала ? Да, он приехал "со своим уставом в чужой монастырь " но, спрашивать за игру будут именно с него, а не с Иванова, или Черчесова. Многое не получается, с составом у меня тоже много вопросов к нему, но за результаты команды отвечает тренер, а не кто-то другой. И давайте дождемся окончания чемпионата, а там увидим, прав Манчини, или нет. А все эти бредни, насчет ЧМ - от лукавого. Так можно спросить у Иванова, а почему его Урал не подготовил ни одного игрока для сборной.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:51
у физрука 8 лямов зп капает, чихать он хотел на ваших Шатовых
drug01
drug01
сегодня в 12:50
Не надо гнаться за деньгами
denmig
denmig
сегодня в 12:50
президенту урала бы учить тренера урала Как и Что делать! - сами как и зенит на гране фнл! а манчине - дайте поработать!
Казанский
Казанский
сегодня в 12:48
В Зените что не монах,то со своей верой непотребной для православия.Меняет весь состав...Так было при Боаше,так было при Луческу,так есть при Манчини и так будет летом 2018 при другом иноземце-тренере...Благо что Россия в лице Газпрома-щедрая душа))))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:44
Пусть физрук Манчини рулит в "Зенити" вместе с Фурсинкай! "зеня" заслуживает таких рулевых!!!
eaguar
eaguar
сегодня в 12:43
Так ить тренера для того и назначают чтоб он свою линию гнул .
juchok
juchok
сегодня в 12:40
так то в чем то прав Иванов! не подходит-отдайте в аренду! зачем мариновать на лавке или в дубле? Гвардиола, например, отдает в аренду или отпускает тех, кто не подходит,как например Харта, Коларова или Сабалету! Гвардиола знает, что у англов с вратарями беда,поэтому и отпустил Харта в Торино потом еще куда то! а Манчини просто игнорит футболистов, в стиле Моура! и сам не ам и другому не дам
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:31
ШАТОФ РЕШИЛ ЧТО ОН СУПЕРЗВЕЗДА, НУ ПУСТЬ В ДУБЛЕ ПОФЕЕРИТ !

ГЫ-ГЫ
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:29
Манчини канеш физрук, но и Зенит не топ-клуб...просто "звезды" сошлись
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