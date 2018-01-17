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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Защитник «Сампдории» Додо попал в сферу интересов московского клуба

сегодня, 14:19

По данным итальянской прессы, защитник «Сампдории» Додо попал в сферу интересов ЦСКА. 

Сообщается, что московский клуб в ближайшее время может оформить переход 25-летнего футболиста. Армейцы находятся в поиске крайнего защитника, а технические показатели игрока итальянской команды идеально подходят для успешных выступлений в ЦСКА. На бразильца претендуют и другие клубы, однако предложение российского клуба является более приоритетным.

Напомним, что недавно стал игроком ЦСКА молодой талант Кристиян Бистрович.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 18:14
СоккерАут
drug01
drug01
сегодня в 18:07
Претендентов много еще есть время подумать
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:57
Одно из многих трансферных разочарований Интера в последнее время. Кстати, он пока Интеру принадлежит, а не Сампе.
Kerri
Kerri
сегодня в 16:42
Посмотрим, что он из себя представляет.
Беланов
Беланов ответил spartach n1
сегодня в 16:18
spartach n1:
Вечночетвертые,43 и 11лет без сухарей,пустующий стадион-наверное это и есть успех в понимании коней ?))
spartach n7 шутканул так шутканул! )))
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
сегодня в 15:46
....мо , хотя Гинеру в самый раз)
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 15:43
не Дуду конечно, но тоже сойдет
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:35
Вечночетвертые,43 и 11лет без сухарей,пустующий стадион-наверное это и есть успех в понимании коней ?))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:28
Слово "успешных" надо понимать как теоретический аванс будущего или эта тема впаривается Додо?))
Klasse
Klasse ответил Литейный 4
сегодня в 15:01
Литейный 4:
ЦСКА выиграли Лигу Европы. Впрочем кому я говорю? Спартак выше Кубка Соли и рекордов в Европе не знает!
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:58
    Надо постоянно вести работу
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:57
    Н
    cska-78
    cska-78 ответил LOpp
    сегодня в 14:48
    LOpp:
    еще пара возможных трансферов цска
    У Федуна как обычно будет :)
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил spartach n1
    сегодня в 14:47
    spartach n1:
    О каких успешных выступлениях цска речь я непонел ?)
    ЦСКА выиграли Лигу Европы. Впрочем кому я говорю? Спартак выше Кубка Соли и рекордов в Европе не знает!
    Беланов
    Беланов ответил spartach n1
    сегодня в 14:43
    spartach n1:
    О каких успешных выступлениях цска речь я непонел ?)
    После 7:0 непонятливость присуща спартачам
    Багров-брат
    Багров-брат
    сегодня в 14:42
    Ну вот, опять захрюкали...))) Лучше увлекайтесь тающим чёрным шоколадом, это уже ваша клубная традиция...)))
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 14:40
    Интересно, что цска может предложить "Сампдории"?
    Итальянцы, судя по всему, разгружают ведомость и пытаются впарить Додо.
    Видимо на глаза владельцам попался рейтинг, в котором кони входят в сотню.
    Другой причины для возникновения таких слухов быть не может.
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    сегодня в 14:38
    Сейчас тарасовские эксперты скажут кто он такой! :)
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:36
    еще пара возможных трансферов цска

    cska-78
    cska-78
    сегодня в 14:31
    Посмотрим, пока всего лишь слухи!
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 14:28
    О каких успешных выступлениях цска речь я непонел ?)
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 14:21
    Додо, еа ипподроме клички такие у лошадей имеются. Коко, Роро, Додо.
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