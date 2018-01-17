Защитник «Сампдории» Додо попал в сферу интересов московского клуба

По данным итальянской прессы, защитник «Сампдории» Додо попал в сферу интересов ЦСКА.



Сообщается, что московский клуб в ближайшее время может оформить переход 25-летнего футболиста. Армейцы находятся в поиске крайнего защитника, а технические показатели игрока итальянской команды идеально подходят для успешных выступлений в ЦСКА. На бразильца претендуют и другие клубы, однако предложение российского клуба является более приоритетным.



Напомним, что недавно стал игроком ЦСКА молодой талант Кристиян Бистрович.