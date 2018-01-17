Экс-духовник «Зенита» получил 14 лет строгого режима за педофилию

Бывший духовник «Зенита» Глеб Грозовский понесет суровое наказание за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек.

Грозовский приговорен Приозерским городским судом Ленинградской области к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также бывший священник обязан выплатить 1.2 млн рублей семьям потерпевших в качестве возмещения морального ущерба (по 400 тысяч рублей трем семьям).

Сам Грозовский свою вину не признал и заявил, что дети являются жертвами родителей, которые «манипулировали ими и втянули их в омерзительный судебный процесс».

Ранее в сексуальном домогательстве к детям сознался экс-тренер «Манчестер Сити».