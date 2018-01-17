Янкто останется в «Удинезе» до конца сезона

Спортивный директор «Удинезе» Мануэль Джиролин заявил, что полузащитник команды Якуб Янкто останется в клубе, несмотря на множество слухов.



«Янкто не уйдет в январе, мы уже говорили об этом.



Мы рассчитываем удержать до лета всех своих игроков, так как занимаем 9 место в таблице Серии А, а от зоны еврокубков нас отделяет всего 2 очка. В конце сезона мы посмотрим, что можно сделать.



Это правда, мы получали много предложений по Якубу. Но наша политика заключается в том, что сперва нам необходимо найти достойную замену».