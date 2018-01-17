Агент: «Надеюсь, что Рамирес перейдет в „Интер“»

Агент полузащитника «Цзянсу Сунин» Рамиреса выразил надежду, что игрок в конечном итоге перейдет в «Интер». В данный момент между сторонами ведутся переговоры. Сделка осложнена тем, что миланский клуб пытается заполучить 30-летнего футболиста на правах аренды, а китайцы намерены выручить средства с продажи игрока.



«Я надеюсь, что в конечном итоге Рамирес все же перейдет в „Интер“», - заявил агент игрока.



Ранее ходили слухи, что в ближайшее время «Интер» должен оформить трансфер полузащитника «Барселоны» Рафиньи.