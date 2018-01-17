Правительство КНДР запретило Хан Кван-Сону появляться на телевидении

Президент «Перуджи» Массимилиано Сантопадре заявил, что правительство КНДР запретило показываться на телевидении нападающему его клуба Хан Кван-Сону. 19-летний футболист является уроженцем Северной Кореи.



Однажды молодого футболиста пригласили на телевидение, однако перед началом съемок ему позвонили из окружения правительства его родины.



«Он получил звонок от человека, который занимает пост в министерстве КНДР. Ему просто запретили показываться на телевидении. Переговоры с Северной Кореей невозможны, так как страна находится в полной изоляции. Ситуация очень сложная. Если Хан не будет выполнять распоряжения, то его могут репатриировать. Игрок напуган».



Ранее ходили слухи, что «Ювентус» интересуется Хан Кван-Соном.