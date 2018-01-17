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Правительство КНДР запретило Хан Кван-Сону появляться на телевидении

сегодня, 15:50

Президент «Перуджи» Массимилиано Сантопадре заявил, что правительство КНДР запретило показываться на телевидении нападающему его клуба Хан Кван-Сону. 19-летний футболист является уроженцем Северной Кореи.

Однажды молодого футболиста пригласили на телевидение, однако перед началом съемок ему позвонили из окружения правительства его родины.

«Он получил звонок от человека, который занимает пост в министерстве КНДР. Ему просто запретили показываться на телевидении. Переговоры с Северной Кореей невозможны, так как страна находится в полной изоляции. Ситуация очень сложная. Если Хан не будет выполнять распоряжения, то его могут репатриировать. Игрок напуган».

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» интересуется Хан Кван-Соном.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
сегодня в 20:14
Что за чепуха. Я хотел среагировать на фразу Глушакова - "О себе в третьем лице. Денис зажег. Удачи на поле и в жизни." а "залетел" в Северную Корею. Надо меньше... но чаще...
Верг
Верг ответил Chuhanesburg
сегодня в 18:33
Chuhanesburg:
А откуда они узнали, что его пригласили на телепередачу? Значит сам разболтал.
нет просто ким любит смотреть телевизор а американские мыльные оперы
Chuhanesburg
Chuhanesburg
сегодня в 18:15
А откуда они узнали, что его пригласили на телепередачу? Значит сам разболтал.
denmig
denmig
сегодня в 18:11
Хахахах! - репатриировать! Да просто его родственников начнут ему высылать да и всё! Только по частям!
Russian_spb
Russian_spb ответил j10i2
сегодня в 17:13
попросит политического убежища - родню почикают.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:03
Удивительно вообще, как он играет заграницей. Но смешного мало, там его родственники. Он о них наверняка думает, а так сам бы уже просто не возвращался бы туда и всё.
j10i2
j10i2
сегодня в 16:24
Я бы на его месте подумал о том, чтобы попросить политическое убежище.
Раз уж вырвался из кимовского концлагеря, то надо этим воспользоваться, чтоб не пришлось обратно возвращаться.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 16:10
Осталась еще на карте страна, которую иначе как сумасшедшим домом не назовешь. Еще и с ракетной технологией и атомным оружием (СССР и Китай "помогли"). Играли бы лучше в футбол. Подумаешь 0:7 однажды бразильцам влетели....Зато ведь и 3:3 с ними же играли, и только случайно еще один гол пропустили.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:10
Правительство КНДР поступило дальновидно.
Эта передача превратилась бы в политическое шоу против Северной Кореи.
А самого игрока публично сделали бы или предателем, или дураком.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:06
ПЕРУДЖЕ НУЖНО СРОЧНО ОТ НЕГО ИЗБАВЛЯТЬСЯ, А ТО ЛУПАНУТ ЯДЕРНУЮ БОМБУ НА РЕНАТО КУРИ !
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