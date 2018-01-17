Геркус поставил под сомнение трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в стан «железнодорожников»:

«Я к Артему Дзюбе отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию - решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.



Я вообще сомневаюсь, что трансферы из „Зенита“ в „Локомотив“ сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, „Зенит“ вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке».

Глава «железнодорожников» также отметил, что полузащитник «сине-бело-голубых» Олег Шатов мог бы подойти его команде:

«Это замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам - играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и „Зенита“, мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает».