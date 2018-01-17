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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Геркус поставил под сомнение трансфер Дзюбы в «Локомотив»

сегодня, 16:06

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в стан «железнодорожников»:

«Я к Артему Дзюбе отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию - решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре.

Я вообще сомневаюсь, что трансферы из „Зенита“ в „Локомотив“ сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, „Зенит“ вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке».

Глава «железнодорожников» также отметил, что полузащитник «сине-бело-голубых» Олег Шатов мог бы подойти его команде:

«Это замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам - играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и „Зенита“, мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает».

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Все комментарии
Казанский
Казанский ответил Суеверный
сегодня в 21:02
Суеверный:
Вроде формально правилами форума запрещается. Но в России есть практика - если что-нибудь попытаться запретить, то все поголовно этим начнут пользоваться. Лучше не запрещать то что не вредит третьим лицам.
Я Вам большее скажу..Два года назад и рукоблудие в виде создания одного клона было запрещено....Но пришли другие времена и создание друзей" принмлм((((
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:44
На него положил глаз Енисей! Какой Локомотив?...)))
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 20:40
Всё таки этот кривоногий получает по заслугам ...за его скандальный уход из Спартака за его гнилой язык....да и за всё остальное!!!Хорошая новость что это создание никому не нужно.....!!!!оставайся в Зените на всю жизнь!!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:37
Дзюба будет играть в Зените. По крайней мере до конца сезона.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:00
Да нормальный Дзюба игрок, нужно просто правилтно его использовать, например в качестве золотой штанги.
Суеверный
Суеверный ответил Казанский
сегодня в 19:47
Казанский:
Казанский и Рубиновый Дракон..это два моих акка.По правилам нынешнего Соккера...хотя говорят из можно иметь и сотнями
Вроде формально правилами форума запрещается. Но в России есть практика - если что-нибудь попытаться запретить, то все поголовно этим начнут пользоваться. Лучше не запрещать то что не вредит третьим лицам.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:37
Куда же бедному крестьянину податься ?
Суеверный
Суеверный
сегодня в 19:37
В доступном переводе - определимся летом. Здраво. "Всякое улучшение эффективной конструкции ведет к ее краху" (Вольное переложение высказывания Сергея Павловича Королева). Лучше только "Луна твердая (подпись)".https://yandex.ru/images/search?text=Королев%20Луна%20твердая&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.fishki.net%2Fupload%2Fpost%2F2016%2F05%2F22%2F1958506%2F5b320339b5da3a52d4b07e25f42118b0.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=66
Бутсы
Бутсы
сегодня в 19:31
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 19:23
Геркус: «Дзюбиньо может создать дополнительное напряжение в раздевалке.Так как игроки побояться оставить его одного»)))
Казанский
Казанский ответил unoejk
сегодня в 19:12
unoejk:
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите ссылки на профили Ваших клонов сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
Казанский и Рубиновый Дракон..это два моих акка.По правилам нынешнего Соккера...хотя говорят из можно иметь и сотнями
Казанский
Казанский ответил unoejk
сегодня в 18:55
unoejk:
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите ссылки на профили Ваших клонов сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
Категорически возмузащаюсь,что нет моих клонов в Вашем запросе на меня
unoejk
unoejk ответил Казанский
сегодня в 18:49
Казанский:
Если Соккер не подставит под сомните невзапмное появление моих "неожиданных клонов",надеюсь их не огорчит появление юзера под ником Дракон всех кю
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите ссылки на профили Ваших клонов сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
Казанский
Казанский
сегодня в 18:46
Если Соккер не подставит под сомните невзапмное появление моих "неожиданных клонов",надеюсь их не огорчит появление юзера под ником Дракон всех кю
за
за ответил holms918
сегодня в 18:30
holms918:
А как же "Уфа"?
Там и Енисей готов Артемия принять. )
holms918
holms918
сегодня в 18:20
А как же "Уфа"?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:19
Илюха, будь человеком! Мальчишка уже сколько лет мечтает о золотой медальке...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:16
По поводу Дзюбы Геркус лукавит.
морозз
морозз
сегодня в 18:13
Там где Дзюба, там победа...с ним Проводницы точно станут чемпионами!
blitz
blitz
сегодня в 18:12
Геркус:"Сомневаюсь я!"
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:11
Дзюба - капитан "Зенита" и,ТОЧКА! Получалось у Дзюбы, или нет, но на поле за этот "проект" он зад свой рвал по полной, что не скажешь о других, валяющихся и корчащихся от бессилия.И физрук тут жалок в своих решениях.
denmig
denmig
сегодня в 17:58
Это замечательный большой (в смысле длинный) футболист!
Паровозов
Паровозов
сегодня в 17:47
Геркус обнадежил .
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 17:45
Очень деликатно наш президент дал понять, что Дзюбиньо российские клубы из пятерки не интересует...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:40
AntiherQ1488:
Там еще кони есть, не стоит их сбрасывать со счетов.
...ну да ...за 5-6 , как-то так...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Спартач-болельщик
сегодня в 17:34
Спартач-болельщик:
...Уфа конкурент Зениту в борьбе за 5-е место...
Там еще кони есть, не стоит их сбрасывать со счетов.
за
за
сегодня в 17:32
Напряжение Дзюбы создаст дисбланас в сетях РЖД.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:32
В течении дня обязательно должны быть новости про Мадрид, Барса...и Дзюба...такое ощущение как будто в других командах ничего не происходит. ..и все обсуждают бред..
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Советчик №1
сегодня в 17:31
Советчик №1:
А может продадут? :)))
...Уфа конкурент Зениту в борьбе за 5-е место...
за
за
сегодня в 17:31
Дзюба безусловно создаст дополнительное напряжение! ))
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