Касерес: «Рад стать частью „Лацио“»

Новый защитник «Лацио» Мартин Касерес поделился первыми впечатлениями после перехода в римский клуб.



«С „Лацио“ у меня связаны особые воспоминания, ведь свой первый гол в Серии А я забил в ворота римлян. Теперь же я рад находиться здесь, быть частью этой команды. Я благодарю „Верону“ за последние полгода своей карьеры.

„Лацио“ - прекрасный клуб, здесь играют отличные футболисты. Сезон команда проводит неплохо, надеюсь, что мы продолжим в таком же духе. С нетерпением жду, когда смогу приступить к работе».