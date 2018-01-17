Зидан: «Роналду на своем месте. Его все любят»

Спекуляции по поводу возможного перехода нападающего «Реала» Криштиану Роналду в другой клуб набирают силу. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан предлагает португальцу не обращать внимания на слухи и сосредоточиться на своей игре:

«Мы прекрасно знаем, что люди всякое могут болтать, но Криштиану должен думать только о своей игре, как делал всегда. Я и сам предпочитаю говорить об этом, о его возможностях помочь команде. Вот и все.

Это его клуб, он на своем месте. Здесь все его любят. Не хочу говорить о контракте Роналду. Меня заботит только то, что происходит на поле. Я общаюсь с ним об этом. А остальное — его личное дело, которое меня не должно касаться.

Когда в моей игровой карьере случались тяжелые периоды, я продолжал работать и верить, что дела команды скоро наладятся».