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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Зидан: «Роналду на своем месте. Его все любят»

сегодня, 17:56

Спекуляции по поводу возможного перехода нападающего «Реала» Криштиану Роналду в другой клуб набирают силу. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан предлагает португальцу не обращать внимания на слухи и сосредоточиться на своей игре:

«Мы прекрасно знаем, что люди всякое могут болтать, но Криштиану должен думать только о своей игре, как делал всегда. Я и сам предпочитаю говорить об этом, о его возможностях помочь команде. Вот и все.

Это его клуб, он на своем месте. Здесь все его любят. Не хочу говорить о контракте Роналду. Меня заботит только то, что происходит на поле. Я общаюсь с ним об этом. А остальное — его личное дело, которое меня не должно касаться.

Когда в моей игровой карьере случались тяжелые периоды, я продолжал работать и верить, что дела команды скоро наладятся».

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
сегодня в 20:52
Криштиану не вызывает нейтральных эмоций. Одни боготворят, другие ненавидят. Я лично считаю его великим футболистом.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:29
Наступят важные матчи и Рон,как обычно станет тем,кем и был всегда! Реал сейчас как в поккере,играет ол -ин.....или за щитом,или на щите...VIVA REAL!!!!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 20:20
За 5 месяцев - 4 гола!!!!!!!!!!!!!
Кто на своём месте???????
Даже кокорин забил больше причём 2 раза.
starche
starche
сегодня в 20:10
Все любят!? Во бред-то!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:36
Когда в моей игровой карьере случались тяжелые периоды, я продолжал работать и верить, что дела команды скоро наладятся.

Какой тяжёлый период случился у КриРо? Зарабатывает НЕ больше всех? Пенальти редко ставят? В Марокко к дружбану не пускают?
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 19:31
Криштиану лучший игрок мира у котрого еще два года контракта. Остальное не важно. Хала Мадрид!!
denmig
denmig ответил shur
сегодня в 18:42
shur:
...заметь и там они будут на халяву бабло получать,а Рон их зарабатывает!!!
Рон их заработал! А те --- тьфу!!!
vale46
vale46
сегодня в 18:41
Сам трепается про свой уход каждый раз и пускай теперь сам себе не верит?Ну он же хочет свалить,вот об этом теперь и пишут все!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:34
Скоро этот всеобщий любимец получит пендель под зад вместе с Зиданом.
shur
shur ответил denmig
сегодня в 18:34
denmig:
Выгреб и Бурат! - им надо с этими именами в шоу Петросяна ! Самые смешные станут- всё равно ничего больше не умеют!
...заметь и там они будут на халяву бабло получать,а Рон их зарабатывает!!!
denmig
denmig ответил shur
сегодня в 18:31
shur:
...кто уж сидит,так это наш любимый Паша Погреб и Артемка Дзюба,а Рон пашет как 16ь,в его то возрасте, к слову!!!
Выгреб и Бурат! - им надо с этими именами в шоу Петросяна ! Самые смешные станут- всё равно ничего больше не умеют!
shur
shur ответил denmig
сегодня в 18:27
denmig:
Рональду сидит на своем месте! Это его место все любят!
...кто уж сидит,так это наш любимый Паша Погреб и Артемка Дзюба,а Рон пашет как 16ь,в его то возрасте, к слову!!!
denmig
denmig
сегодня в 18:18
Рональду сидит на своем месте! Это его место все любят!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 18:08
все разговоры не просто так ходят
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