Минспорт: «За финалом ЧМ-2018 будет наблюдать половина населения мира»

Телеаудитория финального матча чемпионата мира-2018 превысит половину населения планеты. Таким мнением поделилась заместитель министра спорта России Наталья Паршикова:

«Ожидается, что летом 2018 года страну посетят свыше 1 млн зарубежных туристов. Телеаудитория финального матча превысит половину населения всего мира».

Паршикова также отметила, что в результате мундиаля Россия получит около 950 объектов наследия, включая спортивные объекты международного уровня, современные аэропорты, гостиницы, развитую транспортную сеть.

Ранее стало известно, что в ходе второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018 было подано более 3 млн заявок.