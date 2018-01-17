Мата: «МЮ собирается выиграть все оставшиеся матчи»

После осечки в Ливерпуле отставание «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-Лиги сократилось до 12 очков. Полузащитник манкунианцев Хуан Мата считает, что его команда еще может догнать лидера чемпионата:

«„Манчестер Сити“ проделал прекрасную работу. Мы все еще вторые, но нам удалось отыграть три очка. Теперь нас разделяют 12 пунктов и у них остается большое преимущество, но нельзя сдаваться. Мы собираемся выиграть все оставшиеся матчи. Тогда и посмотрим, где мы окажемся в мае.

В Премьер-Лиге есть особенность. В последние годы здесь происходили безумные вещи, которые не увидишь в других чемпионатах. Надеемся, что это наш случай и у нас по-прежнему остается шанс».