Глушаков: «Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Кубок
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити Фонбет 1.33 5.8 10.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 23’ Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 1.47 4.1 7.25
21:00 24’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес Фонбет 1.33 4.9 9.34
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 24’ Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 0:0 Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 3.4 3.5 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон Фонбет 1.06 15 22
  • Главные новости
  • Все новости
20:48
Уолкотт заключил контракт с «Эвертоном» на 3,5 года10
18:55
Санчес будет получать в «Манчестер Юнайтед» 14 млн фунтов за сезон40
16:06
Геркус поставил под сомнение трансфер Дзюбы в «Локомотив»47
15:38
«Реал» - лучший клуб 2017 года по версии IFFHS65
15:25
«Спартак» может усилиться защитником сборной Сербии51
21:21
Мбаппе: «Нельзя сковывать себя рамками, надо стремиться еще выше»0
21:11
«Вильярреал» объявил о расставании с Бакамбу1
21:01
Первый гол «Зенита» в 2018 году — на счету Кокорина2
20:32
«Краснодар» продал 18257 билетов на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом»4
20:24
Сенегал не может определиться с базой. Липецк не готов принять команду5
19:46
«Кубань» сыграла вничью с «Карабахом». Азербайджанцы намеренно не забили «с точки»12
19:20
«Ливерпуль» отправил Груйича в аренду0
19:12
Ганский форвард Поку стал игроком «Анжи»21
19:05
Мата: «МЮ собирается выиграть все оставшиеся матчи»5
18:40
Боярский: «На месте „Зенита“ я оставил бы Дзюбу. Это козырь»27
18:33
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч евро за матч с «Реалом Сосьедад»12
18:20
Минспорт: «За финалом ЧМ-2018 будет наблюдать половина населения мира»7
18:13
Тульский «Арсенал» договорился о партнёрских отношениях с французским клубом3
18:03
Неймар - Роналдиньо: «Ты оставил наследие в футбольном искусстве»5
17:56
Зидан: «Роналду на своем месте. Его все любят»14
17:42
Гендиректор «Балтики»: «Идея провести матч с „Шальке“ пришла давно»1
17:20
Отаменди продлил сотрудничество с «Ман Сити» до 2022 года4
17:00
Суровая методика тренировок вратарей в аргентинском клубе19
16:58
Касерес: «Рад стать частью „Лацио“»1
16:48
Калачёв: «Между мной и „Ростовом“ есть предварительная договоренность по новому контракту»8

Глушаков: «Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет»

сегодня, 19:34

 

Капитан «Спартака» Денис Глушаков скромно оценивает свой уровень игры и на вопрос о том, считает ли он себя топ-игроком, ответил так:

«Провоцируете? Ну, пожалуйста. Я реалист. Например, вот меня в прошлом году кем только не называли: лучший футболист чемпионата России, спортсмен года по версии GQ. Но ведь объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет. Он просто российский игрок среднего уровня. Добротный работяга, который никогда не позволит себе опустить планку.

Может, это максимальный для меня уровень. Вообще не считаю, что разбазарил то, что дала природа. Уж видел людей, которые, может, были талантливее меня, но потерялись в самом начале карьеры.

Куда в России исчезают люди, способные стать топ-игроками? Не куда, а где. В детстве и юности. У нас очень богатая страна, правильно? Но вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу, хоть и зарабатывал крошечные деньги. Наверное, он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдёт другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью.

Понятно, что большие клубы создают хорошие академии, где созданы суперусловия, но по всей стране финансирование детского футбола недостаточное. Поэтому большая часть ребят пользуется тем, что боженька дал, и не может потенциал развить. У меня вот дядя был, который играл в „Спартаке“ и забрал в Москву. А если бы не он?! Это во-первых.

Во-вторых, другая часть ребят исчезает, уже показав себя. Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать».

Ранее Глушаков обещал, что будет отдавать все свои силы на 200 %.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боярский: «На месте „Зенита“ я оставил бы Дзюбу. Это козырь»
Сегодня, 18:40 27
Минспорт: «За финалом ЧМ-2018 будет наблюдать половина населения мира»
Сегодня, 18:20 7
Гендиректор «Балтики»: «Идея провести матч с „Шальке“ пришла давно»
Сегодня, 17:42 1
Отец Дзюбы: «До чемпионата мира мой сын должен выступать в „Зените“»
Сегодня, 16:36 41
Геркус поставил под сомнение трансфер Дзюбы в «Локомотив»
Сегодня, 16:06 47
«Енисей» зовёт Дзюбу к себе
Сегодня, 13:03 51
Обсудить
Все комментарии
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:20
AntiherQ1488:
Скоро придется курсы вести, как ответить оппоненту, чтоб не попасть под троллинг на Соккере))
...а толку ?

вот сообщение от Константин Белых ( закрыто спойлером )
....Во-во ! У чела реально жбан рвет по этой теме. Даже непонятно за кого болеет и что на этом сайте делает. Без шутки про гомиков и день зря у него прошел..

...вот что в этом сообщении запретного ?

...у меня в день по несколько сообщений удаляется и карточки и баны...я разборок не устраиваю ( какой прок после бана и тема в истории ?)
...они тупо жалобу жмут и ВСЁ !
Гуливер
Гуливер
сегодня в 21:16
кто-то считает Глушакова футболистом среднего уровня?Наверное только в Кремле.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая ответил Коля58
сегодня в 21:13
Коля58:
А я считаю что он Топ! Топ Самогонщик )) Не спился еще Дениска? )) И Лусиса подсадил на алкоголь ))
...иди,,,,от...
Kerri
Kerri
сегодня в 21:13
А хорошо сказал!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 21:12
Скоро придется курсы вести, как ответить оппоненту, чтоб не попасть под троллинг на Соккере))
Константин Белых
Константин Белых ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:07
AntiherQ1488:
Не боишься, что если мы начнем выяснять, у кого из нас нездоровый интерес, то ты явно будешь не в выигрыше?) Твоими фантазиями - про геев, баню и Глушакова - весь сайт забит.
    cska1234
    cska1234
    сегодня в 20:55
    Собственно, как и любой нынешний российский игрок.
    Коля58
    Коля58
    сегодня в 20:52
    А я считаю что он Топ! Топ Самогонщик )) Не спился еще Дениска? )) И Лусиса подсадил на алкоголь ))
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Бутсы
    сегодня в 20:52
    Бутсы:
    Меня очень радует что среди нас нет таких как конь Манго и лазурный Литейный. Выводить себя в топ с помощью десятков профилей это ниже своего достоинства. Хотя они так не считают. За такое по идее свои должны бы предъявить. Но куда там.
    Еще раз говорю, Алсидес Гиджиев и его 5-6 аккаунтов ты не воспринимаешь?)
    алсидес гиджиев,Гус Пойет,одно слово румын ,обдулло варела - это все как бы один человек.
    gorets004
    gorets004
    сегодня в 20:48
    По крайней мере,честно
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил kingoffam
    сегодня в 20:47
    kingoffam:
    Никогда не забуду,как байкал у модера мне бан выпрашивал за то,что я назвал "рожей" чувака на его аве.Просто мелкий провокатор.
    А я вот вчера предупредил Артемку, мол, убери коммент, я не обижусь, но бан ты можешь получить, в итоге - получил.
    Да, я не смог, но хоть попытался. Не потому, что такой хороший. Просто меня банили на 2 недели, удаляли ВСЕ комменты, я не хочу подобной участи для других, кто бы они не были. Решать все нужно в споре, а не жалуясь модератору. Это низко, и нет в этом чести.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Бутсы
    сегодня в 20:42
    Бутсы:
    Меня очень радует что среди нас нет таких как конь Манго и лазурный Литейный. Выводить себя в топ с помощью десятков профилей это ниже своего достоинства. Хотя они так не считают. За такое по идее свои должны бы предъявить. Но куда там.
    Так они и своих выводят, вторым комментарием. Поэтому, тешат и их ЧСВ. Вот, всем хорошо)
    Я б сам наших за подобное гонял бы.
    У нас - даже есть поговорка: Люби Спартак в себе, а не себя, в Спартаке.
    Жаль, им не завезли подобной чести.
    kingoffam
    kingoffam ответил AntiherQ1488
    сегодня в 20:41
    AntiherQ1488:
    А еще перебарщивает с караулами и дизлайками. Я, за сегодня 1 дизлайк поставил, за откровенную чушь, а караул! вообще ни разу не нажал. Как по мне, это гнилая привычка, если не откровенный спам от бота. Есть модераторы - разберутся.
    Никогда не забуду,как байкал у модера мне бан выпрашивал за то,что я назвал "рожей" чувака на его аве.Просто мелкий провокатор.
    Бутсы
    Бутсы ответил AntiherQ1488
    сегодня в 20:39
    AntiherQ1488:
    Вообще этого не понимаю. Вот он опять это сделал, сразу - караул, дизлайк. Уверен, он даже не читает. Видимо, такое ЧСВ. Меня бесит многое, но я ж не бегу всем минусы лепить, только потому, что могу. Нельзя таким людям, как байкал, давать власть и ответственность. Вот такие ей и злоупотребляют.
    Меня очень радует что среди нас нет таких как конь Манго и лазурный Литейный. Выводить себя в топ с помощью десятков профилей это ниже своего достоинства. Хотя они так не считают. За такое по идее свои должны бы предъявить. Но куда там.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил RussianHorse
    сегодня в 20:39
    RussianHorse:
    А еще есть меньшинства: геи(спартачи) и "цветные"( татары, ну один)
    Хорс, серьезно?) Хоть бы что умного придумал.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 20:38
    Подавляющее большинство постов про нетрадиционные отношения от коней и бомжей.Стыдно за них.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Бутсы
    сегодня в 20:37
    Бутсы:
    Аргументами не могут, на передовую идут дизлайки.
    Вообще этого не понимаю. Вот он опять это сделал, сразу - караул, дизлайк. Уверен, он даже не читает. Видимо, такое ЧСВ.
    Меня бесит многое, но я ж не бегу всем минусы лепить, только потому, что могу.
    Нельзя таким людям, как байкал, давать власть и ответственность. Вот такие ей и злоупотребляют.
    RussianHorse
    RussianHorse ответил AntiherQ1488
    сегодня в 20:35
    AntiherQ1488:
    Конебомжи - заняли на сайте нишу из молодежной комедии. Есть - королева школы (зенит) и ее не столь красивая подружка (цска).
      Бутсы
      Бутсы ответил AntiherQ1488
      сегодня в 20:34
      AntiherQ1488:
      А еще перебарщивает с караулами и дизлайками. Я, за сегодня 1 дизлайк поставил, за откровенную чушь, а караул! вообще ни разу не нажал. Как по мне, это гнилая привычка, если не откровенный спам от бота. Есть модераторы - разберутся.
      Аргументами не могут, на передовую идут дизлайки.
      Бутсы
      Бутсы ответил Байкал Иркутск
      сегодня в 20:33
      Байкал Иркутск:
      Вот опять лезут и пытаются мне что то доказать!!! Но у меня есть своё мнение, а им невдомёк никак, что его не переменить! Особенно когда мне начинают за другие клубы что то объяснять!!!
        ermak6848
        ermak6848
        сегодня в 20:32
        Ой - ой -ой! После такого пора Геню ОрлоФФа заменить...
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил Бутсы
        сегодня в 20:31
        Бутсы:
        Ты зачастую чересчур нервничаешь, для "угораю". Пишу ещё раз. Вы для нас ни кто, звать вас никак. Ваши соперники - это Сатурн из 2 лиги. Ваши потужные надрывы больше смешат, чем злят. Мне до Локомотива нет вообще никакого дела, был клуб, есть клуб, по фиг. А ты всё агришься на Спартак. Не. Бывает я соглашаюсь в чём то с авторитетными паровозами, но не с Васями из вост. сибири. Тем паче непонятнее что у тебя так бомбит.
        А еще перебарщивает с караулами и дизлайками. Я, за сегодня 1 дизлайк поставил, за откровенную чушь, а караул! вообще ни разу не нажал. Как по мне, это гнилая привычка, если не откровенный спам от бота. Есть модераторы - разберутся.
        Байкал Иркутск
        Байкал Иркутск
        сегодня в 20:31
        Вот опять лезут и пытаются мне что то доказать!!! Но у меня есть своё мнение, а им невдомёк никак, что его не переменить! Особенно когда мне начинают за другие клубы что то объяснять!!!
        Бутсы
        Бутсы ответил Байкал Иркутск
        сегодня в 20:26
        Байкал Иркутск:
        Согласен! Почему то они решили, что мы должны за них топить? Хотя они оскорбляют наш клуб на ровне со всеми. Никогда не буду в чемпионате болеть за спартак! У меня кстати много знакомых, друзей спартаковцев и из других клубов и мы с ним спорим, но никогда ничего из этих споров не выходило плохого, а здесь на соккере только всё не серьёзно, так поугорать, а кто то живёт в этом интернетовском мире и воспринимает всё на полном серьёзе. Начинают оскорблять, нервничать, в истерике биться, да печально за таких людей! Мне лично все их выпады доставляют радость я угораю над всем этим!
        Ты зачастую чересчур нервничаешь, для "угораю". Пишу ещё раз. Вы для нас ни кто, звать вас никак. Ваши соперники - это Сатурн из 2 лиги. Ваши потужные надрывы больше смешат, чем злят. Мне до Локомотива нет вообще никакого дела, был клуб, есть клуб, по фиг. А ты всё агришься на Спартак. Не. Бывает я соглашаюсь в чём то с авторитетными паровозами, но не с Васями из вост. сибири. Тем паче непонятнее что у тебя так бомбит.
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил Байкал Иркутск
        сегодня в 20:25
        Байкал Иркутск:
        Согласен! Почему то они решили, что мы должны за них топить? Хотя они оскорбляют наш клуб на ровне со всеми. Никогда не буду в чемпионате болеть за спартак! У меня кстати много знакомых, друзей спартаковцев и из других клубов и мы с ним спорим, но никогда ничего из этих споров не выходило плохого, а здесь на соккере только всё не серьёзно, так поугорать, а кто то живёт в этом интернетовском мире и воспринимает всё на полном серьёзе. Начинают оскорблять, нервничать, в истерике биться, да печально за таких людей! Мне лично все их выпады доставляют радость я угораю над всем этим!
        Конебомжи - заняли на сайте нишу из молодежной комедии. Есть - королева школы (зенит) и ее не столь красивая подружка (цска).
        moskwa 09
        moskwa 09
        сегодня в 20:25
        глушак лицемер, понятно,что специально так говорит,чтобы не опускали
        kust07
        kust07
        сегодня в 20:24
        Скромный парень)
        SHMEL
        SHMEL ответил Байкал Иркутск
        сегодня в 20:23
        Байкал Иркутск:
        Согласен! Почему то они решили, что мы должны за них топить? Хотя они оскорбляют наш клуб на ровне со всеми. Никогда не буду в чемпионате болеть за спартак! У меня кстати много знакомых, друзей спартаковцев и из других клубов и мы с ним спорим, но никогда ничего из этих споров не выходило плохого, а здесь на соккере только всё не серьёзно, так поугорать, а кто то живёт в этом интернетовском мире и воспринимает всё на полном серьёзе. Начинают оскорблять, нервничать, в истерике биться, да печально за таких людей! Мне лично все их выпады доставляют радость я угораю над всем этим!
        Очень правильно.
        Байкал Иркутск
        Байкал Иркутск ответил cska-78
        сегодня в 20:21
        cska-78:
        time out Сегодня 13:14 ответ пользователю Alex-96 (раскрыть) Я смотрю ты уподобляешься бомжам и коням, наверное хочешь им понравиться своими высерами в адрес спартаковцев. ------------------------------------------------------------------- Вот очередной высер спартача в адрес болелы вашего клуба! Если кто-то ненавидит СКРИП, то он кому-то уподобляется :)))
        Согласен! Почему то они решили, что мы должны за них топить? Хотя они оскорбляют наш клуб на ровне со всеми. Никогда не буду в чемпионате болеть за спартак! У меня кстати много знакомых, друзей спартаковцев и из других клубов и мы с ним спорим, но никогда ничего из этих споров не выходило плохого, а здесь на соккере только всё не серьёзно, так поугорать, а кто то живёт в этом интернетовском мире и воспринимает всё на полном серьёзе. Начинают оскорблять, нервничать, в истерике биться, да печально за таких людей! Мне лично все их выпады доставляют радость я угораю над всем этим!
        Ты знаешь мое имя
        Ты знаешь мое имя
        сегодня в 20:20
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100