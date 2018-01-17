Глушаков: «Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков скромно оценивает свой уровень игры и на вопрос о том, считает ли он себя топ-игроком, ответил так:

«Провоцируете? Ну, пожалуйста. Я реалист. Например, вот меня в прошлом году кем только не называли: лучший футболист чемпионата России, спортсмен года по версии GQ. Но ведь объективно Глушаков даже близко не топ-футболист и никогда им не станет. Он просто российский игрок среднего уровня. Добротный работяга, который никогда не позволит себе опустить планку.

Может, это максимальный для меня уровень. Вообще не считаю, что разбазарил то, что дала природа. Уж видел людей, которые, может, были талантливее меня, но потерялись в самом начале карьеры.

Куда в России исчезают люди, способные стать топ-игроками? Не куда, а где. В детстве и юности. У нас очень богатая страна, правильно? Но вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу, хоть и зарабатывал крошечные деньги. Наверное, он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдёт другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью.

Понятно, что большие клубы создают хорошие академии, где созданы суперусловия, но по всей стране финансирование детского футбола недостаточное. Поэтому большая часть ребят пользуется тем, что боженька дал, и не может потенциал развить. У меня вот дядя был, который играл в „Спартаке“ и забрал в Москву. А если бы не он?! Это во-первых.

Во-вторых, другая часть ребят исчезает, уже показав себя. Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать».

Ранее Глушаков обещал, что будет отдавать все свои силы на 200 %.