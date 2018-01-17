Сенегал не может определиться с базой. Липецк не готов принять команду

До недавнего момента лишь две сборные-участницы ЧМ-2018 не определились с базами: Нигерия и Сенегал. Однако нигерийцы в итоге решили остановиться в Ессентуках, а вот их соседи по континенту по-прежнему остаются без пристанища. Географически сенегальцам удобно остановиться в Липецке, однако туда не захотел ехать никто.

Дело в том, что липецкий стадион «Металлург» до сих пор не готов. Дедлайн наступит 1 мая, но нет гарантий, что реконструкция арены и подготовка объектов завершатся к оговоренному сроку.