Первый гол «Зенита» в 2018 году — на счету Кокорина

«Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона в Объединенных Арабских Эмиратах.

Утром команда провела занятие в тренажерном зале, разделившись на три группы. Вечером «сине-бело-голубые» провели серию квадратов, а затем работали над тактикой. Позже петербуржский коллектив провел двусторонний матч. Встреча оказалась небогатой на моменты — единственный гол забил нападающий Александр Кокорин. Он же стал автором первого забитого «Зенитом» мяча в 2018 году.

Завтра команда проведет две тренировки на поле.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Янв 17, 2018 at 9:12 PST