Мбаппе: «Нельзя сковывать себя рамками, надо стремиться еще выше»

Юный, но уже заявивший о себе нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уверен, что на пути к новым вершинам никогда нельзя останавливаться:

«Всегда необходимо стремиться еще выше. Нельзя сковывать себя рамками, потому что если однажды достигнешь потолка, дальше идти будет некуда. Но если продолжим развиваться, посмотрим, где мы с вами окажемся!

Я всегда хочу большего. Уж не знаю, хорошее это качество или нет, но я постоянно хочу большего. И стараюсь много работать, чтобы этого достичь.

Это был фантастический год, в котором я многого добился. Надеюсь, что в 2018-м мне удастся стать еще сильнее».

Напомним, что Мбаппе занял четвертое место в рейтинге самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы.