Фернандо: «Сейчас мой приоритет – „Спартак“, а о карьере в китайской лиге я еще не думал»

18 января «Спартак» на сборе в ОАЭ встретится с клубом «Шанхай СИПГ», где выступает бывший футболист «Зенита» Халк. Полузащитник «красно-белых» Фернандо делится ожиданиями от поединка:

«Все в „Спартаке“ понимают, какой это высококвалифицированный игрок. Между прочим, у него будет серьезная поддержка от других футболистов „Шанхая“. Сейчас нам важно не противостоять конкретно Халку, не выключить из игры его одно. А войти в игровой ритм, получить практику, которой у нас так давно не было, и начать вкатываться в сезон. Для этого случая „Шанхай“ – прекрасный соперник.

Не звали ли Халк и Оскар в Китай? Пока нет! (эти слова Фернандо говорит по-русски и смеется – Прим.) Сейчас мой приоритет – „Спартак“, а о карьере в китайской лиге я еще не думал».