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Фернандо: «Сейчас мой приоритет – „Спартак“, а о карьере в китайской лиге я еще не думал»

вчера, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ18:00 Не начался

18 января «Спартак» на сборе в ОАЭ встретится с клубом «Шанхай СИПГ», где выступает бывший футболист «Зенита» Халк. Полузащитник «красно-белых» Фернандо делится ожиданиями от поединка:

«Все в „Спартаке“ понимают, какой это высококвалифицированный игрок. Между прочим, у него будет серьезная поддержка от других футболистов „Шанхая“. Сейчас нам важно не противостоять конкретно Халку, не выключить из игры его одно. А войти в игровой ритм, получить практику, которой у нас так давно не было, и начать вкатываться в сезон. Для этого случая „Шанхай“ – прекрасный соперник.

Не звали ли Халк и Оскар в Китай? Пока нет! (эти слова Фернандо говорит по-русски и смеется – Прим.) Сейчас мой приоритет – „Спартак“, а о карьере в китайской лиге я еще не думал». 

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Вчера, 21:52 75
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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:50
После спартака да же в Китай не позовут!
blitz
blitz ответил piercman
вчера в 23:43
piercman:
ееЕ! этот позор будут показывать по матч-тв в 18:00!
Что бы опять всей стране было весело.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 23:26
AntiherQ1488:
А почему не должен?) Что за сказки, настоящий вискарь за 800 руб?) Логистику кто отменил?) Его туда привезти надо? Пусть, даже у нас дороже, но не так же?
да я откуда знаю? в питере дениэлс от 1100-1200 где-то, там 800. себестоимость всё равно раза в 3 меньше, так что магаз в плюсе.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 23:23
parallels:
ну всё. антихер не видел, не пил - но вердикт вынес. ясно/понятно)
А почему не должен?) Что за сказки, настоящий вискарь за 800 руб?) Логистику кто отменил?) Его туда привезти надо? Пусть, даже у нас дороже, но не так же?
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 23:21
AntiherQ1488:
Акциз - не показатель, его и в подвале наклеят)
ну всё. антихер не видел, не пил - но вердикт вынес. ясно/понятно)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 23:15
parallels:
ты так далеко не забегай. вискарь с акцизами. не в подвале покупал. в магните. галицкий гарантирует. на вкус - каким и должен быть, как бывший бармен тебе говорю. и пьют они там не хуже нас, ты заблуждаешься. я чисто про северный кавказ (минеральные воды, ессентуки, пятигорск, кисловодск), где русских больше, чем в москве) просто там всё дешевле, с непривычки офигеваешь с цен.
Акциз - не показатель, его и в подвале наклеят)
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 23:12
AntiherQ1488:
Это странно, согласись, пиво портится, в отличии от вискаря или конины) Если ты НА КАВКАЗЕ, закупился левым вискарем, то это не повод для праздника)) Там максимальный процент левого алко. Они, "хоть и не пьют" но знают толк в леваке))
ты так далеко не забегай. вискарь с акцизами. не в подвале покупал. в магните. галицкий гарантирует. на вкус - каким и должен быть, как бывший бармен тебе говорю. и пьют они там не хуже нас, ты заблуждаешься. я чисто про северный кавказ (минеральные воды, ессентуки, пятигорск, кисловодск), где русских больше, чем в москве) просто там всё дешевле, с непривычки офигеваешь с цен.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 23:06
parallels:
ну, пиво у меня всегда есть. а сейчас тупо коньяка захотелось. в сатанинской версии, с лимоном) кстати, я тут дважды, в октябре и декабре, ездил на кавказ. до этого там не бывал. знаешь, с чего я больше всего офигел? не с гор, не с природы и прочего - а тупо с магазина магнит. зашёл купить поесть, прошёл мимо полок с алко, потом такой: стоп, не понял. вернулся обратно, более патриотично посмотрел на ценники - и такой восторг был, как у вас, когда очередного зулуса покупаете) джэк дениэлс - 800, рэд лейбл - 700, и дофига подобного. весь вискарь можно до косаря купить. в питере/мск таких цен не бывает даже по акции, наверное. короче, затарился нехило, привёз домой, долго уничтожал после НГ)
Это странно, согласись, пиво портится, в отличии от вискаря или конины)
Если ты НА КАВКАЗЕ, закупился левым вискарем, то это не повод для праздника)) Там максимальный процент левого алко. Они, "хоть и не пьют" но знают толк в леваке))
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 23:01
AntiherQ1488:
Смело, мне звонили из Китая, сказали, что Халки проиграют 3:1) О футболе поговорили, все честно, итак, чего купил?) У меня пиво, но много)
ну, пиво у меня всегда есть. а сейчас тупо коньяка захотелось. в сатанинской версии, с лимоном) кстати, я тут дважды, в октябре и декабре, ездил на кавказ. до этого там не бывал. знаешь, с чего я больше всего офигел? не с гор, не с природы и прочего - а тупо с магазина магнит. зашёл купить поесть, прошёл мимо полок с алко, потом такой: стоп, не понял. вернулся обратно, более патриотично посмотрел на ценники - и такой восторг был, как у вас, когда очередного зулуса покупаете) джэк дениэлс - 800, рэд лейбл - 700, и дофига подобного. весь вискарь можно до косаря купить. в питере/мск таких цен не бывает даже по акции, наверное. короче, затарился нехило, привёз домой, долго уничтожал после НГ)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 22:49
parallels:
ставлю на 4:1 в пользу твоей второй родины)
Смело, мне звонили из Китая, сказали, что Халки проиграют 3:1) О футболе поговорили, все честно, итак, чего купил?) У меня пиво, но много)
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 22:47
AntiherQ1488:
не, у меня отпуск, просто так) Заранее не празднуют днюху и не за горечь поражения, чего не будет и близко)
ставлю на 4:1 в пользу твоей второй родины)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 22:42
parallels:
а что ты пьёшь? и по какому поводу? дай угадаю: заранее, от горечи завтрашнего поражения 😄
не, у меня отпуск, просто так) Заранее не празднуют днюху и не за горечь поражения, чего не будет и близко)
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 22:40
AntiherQ1488:
Они ж тоже не могут ради кого то - изменить правила, вот щас опять тебя забанят, и с кем мне пить?) Забей, просто пиши безлично, без оскорблений. Я уже написал, как например.
а что ты пьёшь? и по какому поводу? дай угадаю: заранее, от горечи завтрашнего поражения 😄
vashinin
vashinin
вчера в 22:37
Есть у нас еще дома дела. Удачи, Фернандо!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 22:31
parallels:
я не про кого-то конкретного писал, и уж точно не в адрес того, кому отвечал (коммент про новорегов). не настолько идиот, чтобы так глупо попасться. но бан всё равно схлопотал. а что касается нашего общения с антихером - так мы всегда так общаемся! никаких взаимных обид) можно сказать, что мы по-дружески. в это сложно поверить, и мне противна мысль водиться со спартачами)) но, тем не менее, он один из немногих адекватов из тарасовки, поэтому у нас такое общение, порой со взаимными оскорблениями, на которые мы внимание не обращаем) не баньте нас, если мы друг другу чего-то пишем)
Они ж тоже не могут ради кого то - изменить правила, вот щас опять тебя забанят, и с кем мне пить?) Забей, просто пиши безлично, без оскорблений. Я уже написал, как например.
kust07
kust07
вчера в 22:29
Вот и правильно не забивай себе Китаем голову.
parallels
parallels ответил unoejk
вчера в 22:27
unoejk:
Здравствуйте. За "расист" и "спартак головного мозга", в виде исключения, бан снимем, если никто не обижен. Но за комментарий, где другой пользователь назван "новореганное рыло", возвращение очков ПРА не будет. Прекратите пожалуйста обсуждение действий модераторов. За это предусмотрен бан.
я не про кого-то конкретного писал, и уж точно не в адрес того, кому отвечал (коммент про новорегов). не настолько идиот, чтобы так глупо попасться. но бан всё равно схлопотал.
а что касается нашего общения с антихером - так мы всегда так общаемся! никаких взаимных обид) можно сказать, что мы по-дружески. в это сложно поверить, и мне противна мысль водиться со спартачами)) но, тем не менее, он один из немногих адекватов из тарасовки, поэтому у нас такое общение, порой со взаимными оскорблениями, на которые мы внимание не обращаем) не баньте нас, если мы друг другу чего-то пишем)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил unoejk
вчера в 22:19
unoejk:
Здравствуйте. За "расист" и "спартак головного мозга", в виде исключения, бан снимем, если никто не обижен. Но за комментарий, где другой пользователь назван "новореганное рыло", возвращение очков ПРА не будет. Прекратите пожалуйста обсуждение действий модераторов. За это предусмотрен бан.
Я к этому и призываю, чтоб прекратить обсуждать ваши действия.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 22:18
parallels:
2 разных модератора выписали сутки. первый углядел личное оскорбление с этого акка, хотя его не было. второй решил, что я всерьёз назвал тебя расистом)
Давай, не будем их обсуждать, а то опять получим) Вернее ты, скорее всего, и тогда будешь считать, что все модеры - спартачи. Я научился это обходить.
Мы будем говорить о футболе, но не обзывая друг друга, и не используя всяких слов. Смотри,
мол, Ты, как спартач, которых обвиняют в расизме, да с таким ником, почему стал болеть за Спартак?)
И никого не обижает)
unoejk
unoejk ответил AntiherQ1488
вчера в 22:18
AntiherQ1488:
Щас попадем оба, но если я не обиделся, разве можно считать это личным оскорблением?)
Здравствуйте. За "расист" и "спартак головного мозга", в виде исключения, бан снимем, если никто не обижен. Но за комментарий, где другой пользователь назван "новореганное рыло", возвращение очков ПРА не будет.

Прекратите пожалуйста обсуждение действий модераторов. За это предусмотрен бан.
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 22:14
AntiherQ1488:
Щас попадем оба, но если я не обиделся, разве можно считать это личным оскорблением?)
2 разных модератора выписали сутки. первый углядел личное оскорбление с этого акка, хотя его не было. второй решил, что я всерьёз назвал тебя расистом)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
вчера в 22:11
parallels:
сам выкупился) МОДЕРАТОР! хватит банить на ровном месте! сутки на оба акка накинули ни за что. мы с антихером всегда так общались и будем общаться! подумаешь, расистом назвал) и кстати, бан на этот акк был выписан по левой причине. найдите ЛИЧНОЕ оскорбление, которое мне вменяют. верните ПРА, а то буду писать в ООН и Столото!
Щас попадем оба, но если я не обиделся, разве можно считать это личным оскорблением?)
parallels
parallels ответил AntiherQ1488
вчера в 22:08
AntiherQ1488:
Блин, я не обиделся, верните писермана) Можете у меня очки списать) Если можно передать випку, можно ли отдать свое пра за списание бана?) Я правда не обиделся.
сам выкупился)

МОДЕРАТОР! хватит банить на ровном месте! сутки на оба акка накинули ни за что. мы с антихером всегда так общались и будем общаться! подумаешь, расистом назвал) и кстати, бан на этот акк был выписан по левой причине. найдите ЛИЧНОЕ оскорбление, которое мне вменяют. верните ПРА, а то буду писать в ООН и Столото!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 21:59
Блин, я не обиделся, верните писермана) Можете у меня очки списать) Если можно передать випку, можно ли отдать свое пра за списание бана?) Я правда не обиделся.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
вчера в 21:55
piercman:
слушай, расист, давно хотел задать вопрос: как так вышло, что ты стал болеть именно за спартак, когда в москве такой богатый выбор команд?) ты помнишь день, когда понял, что спартак головного мозга наступил?)
Не знаю, думаю, что выбор команды, это что то, не обоснованное ничем. Но у меня хоть был выбор, тебя и не спрашиваю, знаю, один город, одна команда)
Гуливер
Гуливер
вчера в 21:55
Халк,как на тренировке с Оскаром трёшку накидают спартаку и по домам
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
вчера в 21:54
AntiherQ1488:
Для новеньких, мы наверное напоминаем персонажей из двух футбольных группировок, из фильма фабрика футбола) Как они могут вместе пить, а потом бить друг другу морды?)
слушай, расист, давно хотел задать вопрос: как так вышло, что ты стал болеть именно за спартак, когда в москве такой богатый выбор команд?) ты помнишь день, когда понял, что спартак головного мозга наступил?)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
вчера в 21:45
piercman:
в процессе) пс: естественно, буду - бесплатный цирк же + на халка хочу посмотреть, как он вам закатит)
Для новеньких, мы наверное напоминаем персонажей из двух футбольных группировок, из фильма фабрика футбола)
Как они могут вместе пить, а потом бить друг другу морды?)
piercman
piercman ответил AntiherQ1488
вчера в 21:42
AntiherQ1488:
Уже накатил?) Смотреть будешь?)
в процессе) пс: естественно, буду - бесплатный цирк же + на халка хочу посмотреть, как он вам закатит)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил piercman
вчера в 21:40
piercman:
ееЕ! этот позор будут показывать по матч-тв в 18:00!
Уже накатил?) Смотреть будешь?)
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