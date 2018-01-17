Блан: «Испания и Бразилия — лучшие сборные в мире»

Экс-наставник сборной Франции Лоран Блан продолжает делиться ожиданиями от мундиаля, который в 2018 году примет Россия:

«На мой взгляд, Испания и Бразилия — лучшие сборные в мире. Аргентина, Франция и Германия — еще три команды, которые могут побороться за победу, так как у них есть необходимый опыт.

Вот мои фавориты, однако только одна команда поднимет над головой кубок. При любом исходе это будет великолепный турнир. Надеюсь увидеть прекрасный футбол».