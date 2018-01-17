Блан: «Испания и Бразилия — лучшие сборные в мире»

Экс-наставник сборной Франции Лоран Блан продолжает делиться ожиданиями от мундиаля, который в 2018 году примет Россия:
«На мой взгляд, Испания и Бразилия — лучшие сборные в мире. Аргентина, Франция и Германия — еще три команды, которые могут побороться за победу, так как у них есть необходимый опыт.
Вот мои фавориты, однако только одна команда поднимет над головой кубок. При любом исходе это будет великолепный турнир. Надеюсь увидеть прекрасный футбол».
Чемпионат мощный будет
Чемпионат мощный будет
Средняя зарплатная ведомость клуба Примеры составляет €73,5 млн.
На первом месте АПЛ (153,9 млн), на втором — Бундеслига (75,3).
Средняя зарплатная ведомость клуба Примеры составляет €73,5 млн.
На первом месте АПЛ (153,9 млн), на втором — Бундеслига (75,3).