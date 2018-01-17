Уолкотт: «Пришел в „Эвертон“, чтобы вывести его на новый уровень»

Новичок «Эвертона» Тео Уолкотт, перешедший в мерсисайдский клуб после 12 лет в лондонском «Арсенале», делится первыми впечатлениями:

«Я полон амбиций и пришел сюда, чтобы вывести клуб на новый уровень. Есть ощущение, что с новичками „Эвертона“ мы действительно сможем выйти на новый уровень.

С волнением жду начала новой главы. Думаю, что это подходящее место для меня. У нас амбициозный менеджер, а клуб движется в правильном направлении.

„Эвертон“ — клуб с великой историей. У него страстные, великолепные фанаты. Мне всегда было здесь тяжело играть».