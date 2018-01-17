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Экс-игрок МЮ уверен, что Лукаку сможет забить более 30 голов в этом сезоне

вчера, 23:42

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк дал оценку новичку манкунианцев Ромелу Лукаку:

«На мой взгляд, он отлично справляется. Иногда люди могут быть несправедливы к игрокам с точки зрения цифр — такое происходит часто, когда футболиста покупают за огромную сумму, да еще и играет он в „Манчестер Юнайтед“. Ты находишься под давлением, ведь должен соответствовать ценнику.

Вот я на него смотрю и каждый раз понимаю, что это правильная покупка для нас. Его голы уже превысили двузначную отметку — 16 или 17, а ведь прошла только половина сезона.

Если он продолжит в том же духе, то сможет забить больше 30 мячей. В конце концов нападающих его позиции часто судят именно по количеству забитых голов».

Напомним, что бельгийский форвард попал в рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы.

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Все комментарии
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:16
к концу сезона видно будет из какого теста Лукаку
рус фан
рус фан
сегодня в 01:24
Во всех турнирах манчестерский "Шакил" полагаю сможет забить 30 голов, только в АПЛ вряд ли.
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