Фанат «Атлетико» получил три ножевых ранения перед домашней игрой с «Севильей»

Болельщик мадридского «Атлетико» получил три ножевых ранения перед домашним матчем 1/4 финала Кубка Испании с «Севильей».

Инцидент произошёл неподалёку от стадиона «Ванда Метрополитано», на котором позже состоялась встреча. 22-летний болельщик был одет в футболку с названием одной из фанатских группировок «Атлетико». Отмечается, что он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Напомним, первая четвертьфинальная встреча между «Атлетико» и «Севильей» завершилась победой андалусийцев со счётом 2:1.