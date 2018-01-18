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Бускетс: «Это поражение не повлияет на „Барселону“»

сегодня, 02:39
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал гостевое поражение от «Эспаньола» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Отметим, что сине-гранатовые потерпели первое поражение после игры в Суперкубке страны в августе.

«Мы знали, что этот день рано или поздно наступит, хотя старались избегать его как можно дольше, но этому поражению суждено было случиться сегодня.

Хорошо, что у нас ещё есть ответный матч, чтобы попытаться исправить положение. Этот результат не повлияет на „Барселону“. Это была просто очередная игра. Нам повезло, что ответная встреча пройдёт дома. Нам нужно будет выиграть её во что бы то ни стало».

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:30
Да пофигу на этот Кубок,главное что в чемпионате у них дела обстоят как нельзя лучше. А это поражение лишь мимолётная радость для сливочных глориков,которое хоть на день позволит им забыть в какой яме сейчас находится их любимый,сливочный,клуб )
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:14
Победят по любому . тем более дома.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 02:52
весной игра. барсы вместе со льдом уходит
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