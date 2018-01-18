Бускетс: «Это поражение не повлияет на „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал гостевое поражение от «Эспаньола» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании. Отметим, что сине-гранатовые потерпели первое поражение после игры в Суперкубке страны в августе.

«Мы знали, что этот день рано или поздно наступит, хотя старались избегать его как можно дольше, но этому поражению суждено было случиться сегодня.

Хорошо, что у нас ещё есть ответный матч, чтобы попытаться исправить положение. Этот результат не повлияет на „Барселону“. Это была просто очередная игра. Нам повезло, что ответная встреча пройдёт дома. Нам нужно будет выиграть её во что бы то ни стало».