Вальверде: «„Эспаньол“ победил в первой игре. Значит, он фаворит противостояния»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Эспаньола» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (0:1):

«Тактика „Эспаньола“ состояла в том, чтобы сидеть возле своей штрафной, выжидая и закрывая любые свободные зоны. Это было тяжело для нас, но мы контролировали ход игры. Мы не смогли добиться успеха в завершении атак. Отражённый соперником пенальти оживил трибуны, после чего хозяева забили гол.

Мы хотели сыграть так же, как и всегда. Но соперник надёжно оборонялся, здорово сыграл в моменте с голом, а Диего Лопес сумел отразить пенальти. Но мы должны реабилитироваться.

Что касается фаворита противостояния, им является тот, кто побеждает в первой встрече. Тот, у кого есть преимущество. Этот результат нам не подходит. Мы играем дома, и они будут пытаться забить. Но это кубковый поединок, здесь нужно играть до конца».