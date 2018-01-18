Пейчинович: «Думаю, при Сёмине сборная России станет играть лучше»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович выразил мнение, что главный тренер команды Юрий Сёмин способен возглавить сборную России и улучшить её игру:

«Результаты показывают, что Сёмин – лучший тренер в России. Думаю, он может стать тренером сборной России, и при нём команда станет лучше играть».

Сёмин уже возглавлял российскую сборную в 2005 году. Под его руководством россияне одержали 3 победы, 4 матча сыграли вничью и не смогли пробиться на ЧМ-2006.

«Но сейчас Сёмин стал ещё опытнее! Он очень хорошо мотивирует нас», — отметил защитник «Локо».

Пейчинович также ответил на слова защитника «Спартака» Андрея Ещенко о том, что красно-белым надо заставить «железнодорожников» паниковать.